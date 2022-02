Rychlejší trať na Vysočinu blokují staré přejezdy, pomohou nové jednotky

Přestože Správě železnic (SŽ) se v posledních letech podařilo hlavně mezi Poličkou a Svitavami zredukovat počet železničních přejezdů na nezbytné minimum, dál směrem na turisticky zajímavý Čachnov a od loňského roku i Předhradí cestování po regionální trati připomíná projížďku po zahradní železnici.

Na vině je nespočet železničních přejezdů zabezpečených pouze výstražnými kříži, přes které musejí vlaky jezdit krokem.

Bez jednoho byla ještě v roce 2018 na trati mezi Žďárcem a Svitavami rovná stovka přejezdů. Dnes na lokálce dlouhé přes 50 kilometrů je celkem 95 křížení. Nejvyšší stupeň zabezpečení, tedy světla a závory, má deset přejezdů. Sedm přejezdů je zabezpečeno světly bez závor a dva přejezdy mají uzamykatelnou závoru. Převážná většina, celkem 76 přejezdů, je vybaveno jen výstražnými kříži.

„V uplynulé době došlo k odstranění čtyř přejezdů. Další možné rušení bude závislé na vyjádření místních samospráv a vlastníků pozemků,“ sdělila mluvčí Správy železnic Nela Friebová. Ne všude se však rušení přejezdů daří. Premiantem co do počtu přejezdů je obec Oldřiš se 14 přejezdy, následovaná sousední Borovou se 13 kříženími a konče Pustou Kamenicí, kde je 12 železničních přejezdů.

„Správa železnic s námi v posledním roce ohledně rušení přejezdů jednala. Bohužel z pohledu vlastníků pozemků a nemovitostí je to neprůchodné. Například u výjezdu k osadě Babka, kde je hned několik přejezdů za sebou, železničáři navrhovali vybudovat obslužnou komunikaci podél trati a jeden přejezd se světly. Bohužel vlastníci polností na to nekývli,“ řekl starosta Oldřiše Michal Serafin ke stávající zákonné úpravě, která vyžaduje při rušení přejezdů povinný souhlas všech dotčených majitelů pozemků.

Daleko lepší situace je na katastru Pusté Kamenice, kde během letošního jara dojde v části Pekelec ke zrušení jednoho přejezdu a další je v plánu.

„Na našem katastru jednáme o zrušení tří přejezdů. Ke zbylým SŽ dobuduje cesty a pro zemědělskou techniku je rozšíří. Navíc u dvou našich vlakových zastávek mají být přejezdy zabezpečeny výstražným světlem,“ řekl starosta Pusté Kamenice. Dodal, že pro obec na pomezí dvou okresů je zrychlení tratě nezbytné.

Nové jednotky zvládnou cestu rychleji

„Dnes přijede vlak od Svitav, který v Pusté Kamenici končí, protože by kvůli oběhu nezvládl hodinový takt do Svitav. Směrem na Pardubice přes Skuteč jezdí minimum vlaků. Od Správy železnic víme, že by ráda nasadila moderní vlaky a dotáhla je až do Žďárce, což by pro nás bylo velmi dobré,“ uvedl starosta Pusté Kamenice Jaroslav Sklenář.

Už v průběhu příštího roku by na trať měly vyjet modernizované motoráky Stadler RS1 z Německa. Byla to jedna z priorit Pardubického kraje při jednání s národním dopravcem o desetileté smlouvě.

„Soupravy budou moci jezdit až 120 km/h, což povede ke zkrácení jízdní doby. Podmínkou je ale úprava všech traťových úseků, které nejsou na tuto rychlost uzpůsobeny, a zrušení některých nechráněných přejezdů. Tyto vlaky budou například nasazeny na trať Litomyšl – Choceň a Polička – Žďárec u Skutče. I v těchto případech je úprava na trati nutná,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast dopravy a dopravní obslužnosti Michal Kortyš.

Zatímco v katastru Pusté Kamenice se zdá, že všechno klapne, neboť vše je v současné době předjednáno s obcemi i silničním úřadem, v okolí Borové budou zřejmě i moderní vlaky jezdit dál šnečím tempem.

Správě železnic se už v minulých letech podařilo zrušit nevyužívané přejezdy v katastrech obcí Předhradí a po projednání pozemkových úprav dojde k rušení křížení i u Skutče.

„V ostatních případech přejezdy není možné odstranit vzhledem k absenci náhradního přístupu na pozemky za tratí,“ dodala Friebová.

Že chce Správa železnic se zrychlením tratě něco dělat, svědčí i na sklonku roku vypsaná soutěž na zpracování studie na zrychlení tratí 238 a 261. Za 6,5 milionu korun má zhotovitel zakázky, kterým je Sudop Praha, prověřit možnosti mírných úprav stávající stopy kolejí.