Přehled událostí v roce 2025: Opravy na železnici, nový obchvat i dálniční úseky

Leden Začaly opravy Zelené brány
Hned co skončily adventní akce, stavbaři se pustili naplno do dlouho připravované opravy Zelené brány. Poslední dochovaná připomínka někdejšího středověkého opevnění Pardubic už zásah nutně potřebovala, což ostatně odborníci potvrdili hned po stavbě lešení.
Únor Nový parkovací dům pro Pardubice
1. února oficiálně otevřel městský parkovací dům vedle enteria areny. Pardubická radnice tak splnila podmínku pro kolaudaci nedalekého stadionu Arnošta Košťála.
Březen Opravy železničního uzlu
Slavnostní poklepání na nablýskanou kolejnici na začátku března stvrdilo již rozběhnutou rekonstrukci největší železniční křižovatky v České Třebové. Modernizace českotřebovského uzlu, která potrvá šest let, by měla omezit osobní dopravu jen na jeden rok.
Jeden z nejvytíženějších železničních uzlů je dnes za hranou životnosti. Denně jím projede kolem 500 vlaků. Kromě výměny 72 kilometrů kolejí a 173 výhybek dojde k náhradě desítek kilometrů drátů trakčního vedení. Rychlost vlaků se na průjezdu stanicí zvýší z 60 na 80 km/h. Po modernizaci se lepšího komfortu díky novým nástupištím a výtahům dočkají i cestující.
Duben Arnošt opět na vodě
Opravená, vyčištěná, připravená. A navíc s novými kapitány. Výletní loď Arnošt z Pardubic se po generální opravě vrátila na Labe a po tříleté pauze začala opět přepravovat cestující do Kunětic nebo Srnojed. Ve službě se nyní střídají hned tři kapitáni.
Květen Koně pro Ameriku
Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem šlechtí koně pro nejeden královský dvůr v Evropě. Nyní však poprvé dodal ceremoniální koně i pro potřeby armády USA. Zástupci americké armády v květnu navštívili národní hřebčín.
„Z kolekce předvedených starokladrubských vraníků, kteří prošli speciálním výcvikem ve Slatiňanech a Heřmanově Městci a splňovali nároky na exteriér, temperament a charakter, bylo vybráno sedm mladých koní,“ uvedl náměstek ředitele pro chov koní a kulturní krajinu Jaroslav Pavel.
Červen Aviatická pouť byla opět atraktivní
Netradičně až druhý červnový víkend se letos uskutečnila Aviatická pouť. Drobný posun zapříčinila oprava vzletové a přistávací dráhy pardubického letiště, která byla dokončena těsně před oblíbenou akcí. A i když počasí letos pořadatelům příliš nepřálo, návštěvníci se nakonec dočkali většiny avizovaných vystoupení.
Otázka je, kdy se tato oblíbená akce v Pardubicích opět uskuteční. Pořadatelé v pondělí oznámili, že nedostali povolení od armády, aby mohli další ročník uspořádat na pardubickém letišti. „Je to především z důvodu přesunu základny stíhacích letounů z Čáslavi do Pardubic a dále pak zpřísnění bezpečnostních pravidel pro vojenská letiště. V současné chvíli jednáme o možnosti uspořádání Aviatické pouti 2026 v původním termínu a stejném rozsahu na náhradním letišti,“ uvedl předseda správní rady Aviatické pouti Josef Piňos.
Červenec Z technické stavby bude rozhledna?
Velký zájem veřejnosti vyvolal nápad ohledně přeměny nepřehlédnutelné dominanty Pardubic na rozhlednu. Řeč je o více než stometrové telekomunikační věži v Pardubicích, která by se mohla stát novým turistickým cílem. Celá věc je však zatím ve fázi ověřování.
Srpen Sportování na soutoku Labe s Chrudimkou
V Pardubicích se tradičně na začátku srpna konal Sportovní park. A to už podesáté, byť první ročník proběhl ještě pod hlavičkou Olympijského parku. V parku Na Špici se během devíti dní vystřídalo na šedesát sportovních klubů z Pardubic a okolí a své sportovní dovednosti si vyzkoušely desetitisíce dětí.
Září Začala přeměna Červeňáku
V září začala přeměna bývalého vojenského prostoru Červeňák v Pardubicích. Radní chtějí méně divočiny a více civilizace včetně hřišť pro děti. Práce vyjdou na zhruba 75 milionů korun.
Říjen Velká pardubická patřila Irům
Do cílové rovinky 135. Velké pardubické se Keith Donoghue z Irska přiřítil vedle zkušeného Jana Faltejska, propracoval se až na první místo a jeho čtyřnohý parťák Stumptown se stal po třiceti letech prvním zahraničním koněm, který slavnou steeplechase vyhrál. Navíc prvním irským. „Nemám slov, jsem moc šťastný,“ soukal ze sebe Donoghue po závodě.
Listopad Brzký start vlekařské sezony
Aby se kola vleků s natěšenými lyžaři roztočila už v listopadu, nebývá v našich končinách zvykem. Letošní brzký start lyžařské sezony navnadil provozovatele ski areálů jak na horách, tak i ve středních polohách. Mohla za to kombinace solidní vrstvy přírodního sněhu a několik mrazivých nocí vhodných pro technické zasněžování. Poslední listopadový víkend se tak lyžovalo v Říčkách, na Dolní Moravě i třeba v Hlinsku.
Prosinec Obchvat i nové úseky dálnice
Tři roky trvala stavba severovýchodního obchvatu Pardubic, na který město čekalo desítky let. Otevřel se na začátku prosince. Pár dní na to se otevřely i dva nové úseky dálnice D35. Šestikilometrový úsek u Vysokého Mýta ulevil městu od dopravy, řidiče potěšil i bezmála dvanáct kilometrů dlouhý úsek Janov – Opatovec.