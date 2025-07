Na jedné straně stojí hrad Rychmburk, z něhož Pardubický kraj udělal novou turistickou atrakci, kam míří tisíce lidí. Hned naproti je historický pivovar, jehož stav je otřesný. Anebo alespoň takový budí dojem v každém, kdo projde vraty s nápisem vstup zakázán.

Budovy s propadlými střechami, bez oken a zničenými fasádami. Za normálních okolností by majitel nejspíš počkal, až se zřítí a ztratí památkovou ochranu. Takový scénář není v plánu. Obec s pomocí kraje před pěti lety areál vydražila. Zaplatit přes milion v aukci bylo to nejmenší. To hlavní přichází na řadu nyní. Oprava.

„Jako první nás čeká letos střecha na bývalé budově konírny, která je nejblíže k hradu. Není v nejhorším stavu, ale je nejvíce exponovaná,“ řekl starosta Předhradí Zdeněk Mikšovský. Peníze na opravu obec získala od kraje i ministerstva kultury.

V budoucnu by zde podle starosty mohla být expozice i multifunkční sál pro obec. Ale to jsou zatím jen sny. Teď je třeba zastavit chátrání, ochránit to nejcennější. Ale ani to nebude jednoduché. Potřebné desítky milionů korun nemá obec ani Pardubický kraj, který hodně stál o to, aby obec Předhradí areál v sousedství krajské památky koupila.

„Kraj z toho neutíká, ale nemáme padesát milionů korun, které bychom do toho dali, aby to vypadalo k světu. Musí se to dělat po etapách, aby areál už nebyl místem, kam se nesmí, ale stal se součástí obce i hradu,“ řekl krajský radní pro kulturu Roman Línek.

Veškeré práce bude komplikovat fakt, že stavbaři budou pod dohledem úředníků. „Je to kulturní památka,“ řekla Klára Habartová, ředitelka Regionálního muzea v Chrudimi, které se stará o sousední hrad.

Vše je cenné. Památkáři chrání i zdi

Památková ochrana se týká nejen sedmi budov, ale i zdi a terasy. Původní pivovar, zmiňovaný k roku 1537, byl zřejmě součástí hradu. Nový pivovar postavil roku 1686 František Antonín Berka z Dubé. Z této doby pochází i hlavní budova. „Nevyužívaný objekt je celkově v havarijním stavu. Střecha i zdivo jsou staticky narušené. Předpokladem možné celkové obnovy je nalezení vhodného využití,“ popsali památkáři na svých stránkách její stav z června letošního roku.

V havarijním stavu je i budova sladovny, barokně upravená renesanční stavba, která podle nápisu na vstupním portálu pochází z první poloviny šestnáctého století. U ležáckého sklepu hovořit o poničené střeše by byl eufemismus, půlka je prostě pryč.

„Když to třicet let bez majitele chátralo a nám se podaří za deset let zajistit, že to nebude padat a zvrátíme tu křivku na druhou stranu, tak to bude hodně dobré,“ řekl starosta.

Kolik to vše bude stát, není jasné. Ostatně k čemu odhady, když nikdo neví, kdo by takovou částku měl zaplatit. „Klidně pět set milionů,“ vystřelí od boku Línek.

Jen postupné opravy proto dost možná stačit nebudou. Zřejmě bude potřeba získat peníze od soukromníků. „Část areálu bychom rádi uplatnili na realitním trhu a našli investory. Bez toho to nepůjde. Z toho bychom rádi použili peníze dál na naše objekty,“ uvedl starosta.

Kdyby všechno dopadlo dobře, mohly by zde být expozice, prostor pro konference, multifunkční sál. Starosta si zde dovede představit apartmány, do kterých by investoval soukromník. „Napadá mne i využít prostor jako tržiště, když tu prochází tisíce lidí, mohlo by zde být třeba patnáct obchůdků pro podnikatele, kteří by zde nabízeli regionální produkty,“ uvažuje Zdeněk Mikšovský.

Ale zatím zní úkol jinak. Zajistit novou střechu konírny, kolem které turisté chodí. „Nechceme, aby tam nějaká taška spadla někomu na hlavu,“ řekl starosta.