Už podesáté ožije pardubický park Na Špici a jeho okolí sportem i vzděláváním. Tradiční akce Sportovní park Pardubice nabídne od 2. do 10. srpna pestrý program pro děti, dospělé i celé rodiny.

Sportovní park Pardubice 2025 2.–10. srpna 2025

Výběr z programu 1. 8. Zahajovací průvod městem s vlajkami

2. 8. Zažij město (den Služeb města Pardubic), park Na Špici

3. 8. Gladiátor Race Pardubice, překážkový běh, park Na Špici

5. 8. Den s Integrovanou záchrannou službou, park Na Špici

6. 8. Foxconn Run, charitativní běh pro běžce všech kategorií, park Na Špici

7. 8. Den s Městskou policií Pardubice, ukázka výcviku služebních psů a koní, park Na Špici

Odpolední party pro děti, park Na Špici

8. 8. Suchou nohou přes Labe, park Na Špici

9. 8. Barvám neutečeš, běh s hromadným startem barevnými zónami, park Na Špici’

10. 8. Jdeme do finále!, park Na Špici

„Jako každý rok se představí desítky sportovních klubů z celého regionu, chybět nebudou populární hromadné běhy, oblíbený závod Suchou nohou přes Labe, tematické dny ani kulturní program. Kromě soutoku se bude sportovat také v nedalekých Automatických mlýnech ve vzdělávacím centru Sféra,“ uvedla mluvčí akce Alexandra Tušlová.

Sportovní park letos oficiálně hlásí devátý ročník. Ale obří akce se koná podesáté. Za nesrovnalost může to, že první ročník byl pod hlavičkou Českého olympijského výboru a konal se zároveň s hrami v brazilském Riu.

„Rozjezd to byl důležitý, ale od té doby akci pořádáme sami. Je to pro nás daleko jednodušší, máme prostor pro své partnery, nejsme ničím omezení,“ uvedl manažer festivalu sportu Pavel Stara.

Ten se zároveň snaží sehnat do parku Na Špici zajímavé sportovní osobnosti, které přitáhnou další zájemce. Letos by se tak mohl v Pardubicích představit třeba jediný český hráč v zámořské NBA Vít Krejčí. V době parku by se totiž měl s českou basketbalovou reprezentací chystat na mistrovství Evropy.

„To by určitě bylo super jméno, zkusíme to. Věřím, že šanci máme. Skvělé by také bylo, kdyby se třeba v parku mohl ukázat hokejista Tomáš Nosek, který letos v dresu Floridy vyhrál Stanley Cup,“ řekl Stara a dodal, že jména budou organizátoři potvrzovat postupně až těsně před akcí.

Ta jinak bude mít svůj tradiční program. Jednoduše řečeno – sportovat se bude v parku od rána do večera. „Zájem ze strany sportovních klubů je i letos velmi vysoký, a tak můžeme návštěvníkům nabídnout několik sportovních novinek – například gymnastiku, cheerleading nebo balet. Právě tyto aktivity výrazně rozšiřují pohybovou nabídku především pro dívky, které sice rády vyzkoušejí různorodé sporty, ale dlouhodobě nejvíce tíhnou k tanečním a estetickým aktivitám,“ uvedl Pavel Stara.

Pro děti je samozřejmě důležité dostat za svou snahu odměnu. I letos budou k mání diplomy a medaile. Budou ale viset o něco výše než v minulých letech. „S rostoucím zájmem veřejnosti i klubů jsme letos navýšili počet stanovišť – z 19 na 24 pevných a k tomu ještě 5 variabilních. Spolu s tím jsme upravili systém odměn pro děti: za sportování na 14 stanovištích děti získají diplom, za 18 pak medaili. Medaile jsou právě ve výrobě, stejně jako nový sportovní merch určený návštěvníkům, členům týmu, zástupcům klubů a v neposlední řadě našim dobrovolníkům,“ uvedla sportovní manažerka projektu Dana Zajíčková.

Ta má prý velkou radost z toho, jak se jí už dlouhé měsíce před akcí hlásí dobrovolníci. Bez nich by totiž nešlo událost, na které se protočí tisíce dětí, uspořádat.

„Ze zájmu dobrovolníků být součástí našeho týmu jsme i letos nadšeni – jen co jsme výzvu zveřejnili, měli jsme de facto plno. Polovinu tvoří osvědčené tváře, které známe z minulých let a které letos chceme zapojit aktivněji a svěřit jim náročnější úkoly. Druhou polovinu tvoří úplní nováčci se zájmem o letní brigádu v příjemném prostředí,“ dodala.

Stačí platební karta

Loni pořadatelé s úspěchem zavedli v areálu částečný „cashless“ provoz, letos se pořadatelé rozhodli pro plně bezhotovostní provoz celého parku. A to při placení služeb i prodejních stáncích. „Na všech stanovištích i u stánků bude možné platit klasickou platební kartou. Na pokladnách si navíc návštěvníci budou moci pořídit naši přednabitou kartu s libovolným kreditem – a pokud ho během návštěvy nevyčerpají, nevyužitá částka jim bude vrácena,“ řekl Pavel Stara.

Kromě tradiční cateringové zóny v zadní části areálu Na Špici bude k dispozici také oblíbená fanzóna s pódiem a LED obrazovkou, která letos nabídne ještě větší komfort a dokreslí atmosféru aktivitám ve fanzóně, kde si návštěvníci mohou vychutnat kávu i další nápoje v příjemném prostředí.

„Na Sportovním parku mám rád, že se tu potkávají celé generace – děti si zkoušejí sporty, o kterých třeba ještě nikdy neslyšely, a rodiče nebo prarodiče často s překvapením zjišťují, kolik energie a radosti dokáže sport přinést. To je obrovská hodnota, kterou bychom měli jako město chránit a rozvíjet,“ řekl primátor Jan Nadrchal.

Politici si navíc pochvalují, že na Sportovní park se sjíždějí lidé z celé České republiky, a tím pádem se zvedají statistiky v turistickém ruchu. Sportovní park má však obrovský význam také z pohledu návštěvnosti Pardubic a láká rodiny z celé republiky.

„Téměř 70 procent návštěvníků je mimopardubických, což se pozitivně projevuje i v návštěvnosti města a počtech přenocování, má tak přínos i pro ekonomiku města,“ uvedl náměstek primátora Jakub Rychtecký.

Jasné ale je, že půjde hlavně o sport. Sportovní park totiž nejen dává možnost dětem vyzkoušet si i netradiční disciplíny, ale zároveň pro samotné kluby funguje jako obří nábor.

„Moc si vážíme spolupráce s kluby a tělovýchovnými jednotami, kterých je letos více než šedesát. Jsme vděční také za spolupráci se všemi partnery – společně se nám daří dostávat děti i dospělé ke sportu, objevovat skryté a nové talenty a probouzet zájem o pohyb v nejrůznějších formách. Jsme mile překvapeni, jak se rok od roku vylepšuje aktivace firem, jaké zábavné i dobrodružné aktivity firmy vymýšlejí, a tím velmi obohacují náš program,“ dodal Stara.