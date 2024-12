Senior jel kilometr po prázdné pneumatice, za autem se vznášela oblaka dýmu

Ke kouřícímu fordu do ulice Československé armády společně s hasiči vyjížděli v pátek večer pardubičtí strážníci. „Příčinou všeho byla jízda po prázdné pneumatice, která se už na vozidle doslova rozpadala,“ uvedl mluvčí pardubických strážníků Jiří Sejkora.

Podle strážníků jel senior s prázdnou pneumatikou zhruba jeden kilometr.

„Hlídka strážníků na místě zajišťovala servis pro hasiče, aby měli v komunikaci volný pohyb. Při té příležitosti provedli kontrolu dokladů. Hlídka při ověřování náležitostí potřebných k řízení motorového vozidla zjistila, že muž nemá od letošního ledna povinné platné potvrzení zdravotní způsobilosti pro řízení motorových vozidel,“ uvedl Sejkora.

Hlídka informaci předala příslušnému úřadu k dalšímu řešení.

Strážníci podobné jedince, kteří si nevšimnou, že auto vinou defektu nejede, jak by mělo, někdy zastavují. „Občas se to stává zejména starším řidičům a lidem, co si neumějí s autem moc poradit. To pak o jízdě po ráfku ví celá ulice,“ dodal mluvčí.