Město podpořilo novou lékařku z Ukrajiny milionem. Hned první den měla plnou čekárnu

Svitavy podpořily jedním milionem korun rozjezd nové ordinace praktické lékařky, jež přišla z Ukrajiny do Česka ještě před válkou. Ordinaci, kterou Nataliia Mantula v prvních měsících přizpůsobí potřebám nově registrovaných pacientů, hned v pondělí ráno navštívily desítky lidí.

Sehnat ve Svitavách praktického lékaře, který přibírá nové pacienty, bylo dosud prakticky nemožné. Že je po „obvoďácích“ ve třetím největším městě Pardubického kraje velká sháňka a situace některých pacientů je velmi obtížná, se ukázalo v pondělí ráno na tamní poliklinice. Krátce před půl devátou se čekárna naproti ordinacím dalších lékařů zaplnila do posledního místa.

„To jsou všichni bez doktora?“ zeptala se překvapeně přítomných lidí postarší dáma, která obsadila v čekárně poslední volné místo.

Problémem je nedostatečná generační obměna lékařů. Situaci ve Svitavách zachraňuje řada praktiků v pokročilém věku, kteří se však na odpočinek brzy chystají, snižují kapacity nebo v lepším případě jen zkracují ordinační hodiny, čímž se však prodlužují objednací termíny. Proto už dnes doporučují zvláště mladším ročníkům přeregistraci k jinému lékaři.

Ordinaci, kterou Nataliia Mantula v prvních měsících přizpůsobí potřebám nově registrovaných pacientů, hned v pondělí ráno navštívily desítky lidí. (4. května 2026)
„Na konci roku přestal ordinovat doktor Hájek, který za sebe neměl náhradu. Musela bych dojíždět strašně daleko. Proto jsem tady,“ řekla mladá žena se štěnětem v náruči.

„Já mám lékaře v Březové nad Svitavou, ale dopravní spojení je tam nic moc. V prosinci jsem v zimě a ve sněhu chodila po náměstí, než mi jel autobus zpátky do Svitav,“ uvedla další žena, která se přišla do zrekonstruovaných prostor nové ordinace na Kollárově ulici zaregistrovat.

Pomoc města jako šance

Ordinace se ujala lékařka původem z Ukrajiny, která před více než dvěma lety začínala na interně Svitavské nemocnice. Na začátku vůbec nepočítala s tím, že se za pár let stane praktickou lékařkou.

„Vtip je v tom, že s obvodem jsem původně vůbec nepočítala. Na interně jsem se ale setkávala s lidmi, kteří neměli praktického lékaře, což bylo náročné i pro nás na oddělení. Vzbudilo to ve mně určité nadšení, že bych mohla pomoci. Svitavská nemocnice jako jediná v kraji nabízela Ukrajincům absolvovat praktickou část aprobační zkoušky. Když mi město dalo nabídku, že mi do rozjezdu pomůže, byla to pro mě velká šance,“ říká Nataliia Mantula.

Zatím bude denně dojíždět do Svitav z Pardubic. „Řekla jsem si, že když jsem zvládla dojíždět na internu dva a půl roku, proč bych to nezvládla po absolvování všech zkoušek jako praktická lékařka. V ordinaci si budu moct podmínky určovat sama za sebe,“ uvedla Mantula, která by se však ráda po studiích dcery přestěhovala do Svitav.

Městské části mají málo lékařů. Radnice je musí vábit, někdy si je i přetahují

V Česku je s celou rodinou už téměř šest let, na severozápadní Ukrajině v Rovenské oblasti pracovala jako kožní lékařka. Začátky byly sice těžké, neboť zpočátku neuměla dobře česky, velkou oporou však byl kolektiv zdravotníků na interně, který ji přišel v pondělí podpořit.

„Češtinu jsem studovala na interně. Měla jsem šikovnou sestřičku na příjmu, která mi nedávala žádnou šanci nemluvit,“ směje se lékařka, pro kterou bylo horší více než zvládání češtiny zařizování administrativních záležitostí souvisejících s rozjezdem ordinace. „Bez podpory města bych to nezvládla,“ říká.

Vznik ordinace podpořilo město Svitavy jedním milionem korun. Půl milionu pomohlo lékařce k rozjezdu provozu, než bude mít uzavřené smlouvy se zdravotními pojišťovnami a zaregistrované pacienty. Zbytek peněz šel do vybavení. Všechny přístroje ještě nejsou v ordinaci rozbalené, ale jakmile doběhnou registrace a začnou vstupní prohlídky, začne zdravotní sestra Jaroslava Floriánová točit EKG, vyhodnocovat na speciálním přístroji CRP infekce a záněty, testovat hladinu cukru v krvi, krve ve stolici apod. A do budoucna by se pacienti mohli dočkat i ultrazvuku.

Zaregistrovat se mohou dva tisíce pacientů

„Zatím se k nám nedovoláte, ale pacienti se víceméně objednávají přes internet na e-mailu nm.clinic@seznam.cz,“ vzkázala zdravotní sestra nové ordinace, kde plánují zaregistrovat 2000 pacientů. Předregistrováno bylo 500.

Vstupní prohlídky mají zatím naplánovány na měsíc a půl dopředu. Lékařka pak očekává, že plné kapacity dosáhne během půl roku.

„Většina pacientů jsou Češi, menší část Ukrajinci. Jde o zhruba stejný podíl mladších, kteří se registrují online, a starších pacientů, které registrují jejich příbuzní,“ podotýká Nataliia Mantula. Zatím má podepsanou smlouvu s VZP a Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra a v jednání jsou další.

„Je to obrovský rozdíl oproti Ukrajině, kde si pacient musí za všechno u lékaře platit. Pojištění je tam drahé a málokdo ho má. Na druhou stranu hodně Ukrajinců rádo zaplatí, když se dozví výsledky ten den nebo maximálně druhý den. Ve válečných oblastech je situace daleko horší. Tam se lékařské péče lidé nedočkají vůbec a umírají,“ říká ze zkušenosti od kolegů, co zůstali na Ukrajině.

Město podpořilo otevření první nové ordinace praktické lékařky po zhruba rok trvajícím procesu.

„Jsme rádi, že se nám to podařilo dotáhnout. Věřím, že problematika praktických lékařů je tímto částečně vyřešena, protože jsme finančně podpořili i další paní lékařku. Ta v nejbližších dnech otevře ordinaci, kterou převzala po panu doktorovi Poláchovi, jenž odchází do důchodu,“ řekl Šimek. Město prý již nyní jedná ještě s další praktickou lékařkou, která by chtěla ve městě otevřít ordinaci v druhé polovině roku.

Částečně by se mohl vyřešit problém i s nedostatkem zubařů. Město jedná s mladou lékařkou, která v červnu dokončuje vysokou školu a od srpna by si chtěla otevřít ordinaci ve Svitavách. Pro ni radnice připravuje byt. Šestnáctitisícové město by potřebovalo sehnat také alespoň jednoho pediatra.

