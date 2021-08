Lékařka pomáhala nemocným lidem 63 let. Dnes lituje, že už skončila

„Mezi kolegy jsem si připadala stará, bylo asi na místě, abych skončila, je mi 89 roků,“ říká. Ale doma se jí moc nelíbí.

„Je to pro mne hrozné, že nemohu dělat. Já se nudím. Zatím ne moc, dělám věci, na které jsem neměla čas, navíc je pěkné počasí. Ale co budu dělat v zimě, to nevím,“ řekla. Zatím si čte knihy, hraje počítačové hry a další koníček prozrazují křížovky, které leží na stole v obýváku v bytovce v centru. Jsou v němčině.