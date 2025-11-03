Škola v Pardubicích je uzavřena kvůli požáru bojleru, saze se dostaly všude

Požár v brzkých ranních hodinách zasáhl Základní školu v pardubických Ohrazenicích. Krátce před čtvrtou ráno vzplál bojler v technické místnosti. Saze kvůli otevřeným dveřím stihly postihnout všechny třídy i patra. Škoda přesahuje milion korun a škola zůstává dočasně uzavřena. Příčinou byla pravděpodobně technická závada.
Požár bojleru na základní škole v Ohrazenicích (3.listopadu 2025) | foto: HZS Pardubického kraje

Hořet začalo krátce před čtvrtou hodinou ranní v technické místnosti základní školy v Ohrazenicích. Pardubičtí hasiči na místo dorazili ve 3:52, na místě zjistili, že se požár nestihl nikam rozšířit.

Požár bojleru na základní škole v Ohrazenicích (3.listopadu 2025)

„Po příjezdu hasičů bylo zjištěno, že již nedochází k plamennému hoření, jednalo se tedy o dohašovací práce v technické místnosti školy,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková.

Požár se nerozšířil mimo technickou místnost, ale i tak stihl způsobit rozsáhlé škody. Kvůli otevřeným dveřím se totiž saze stihly rozšířit do všech částí školy.

„Celá budova byla zasažena sazemi, které se dostaly do všech místností i pater objektu. Poškozena byla také elektronika a školní vybavení,“ dodala Horáková.

Požár se z dodávky rozšířil na přístřešek mateřské školky, evakuovali 25 dětí

Hasiči měli požár plně pod kontrolou ve 4:31 a předběžná škoda je vyčíslena na více než jeden milion korun. Příčinou byla s největší pravděpodobností technická závada na bojleru.

Kvůli rozsáhlému znečištění sazemi musela škola zůstat uzavřená. Zřizovatel bude nyní pravděpodobně řešit čištění prostor a kontrolu elektroinstalace, aby bylo možné co nejdříve provoz školy obnovit.

Kdy se žáci budou moci vrátit do lavic, zatím není jasné. Redakce iDNES.cz se pokusila spojit s ředitelem školy, ale zatím bez úspěchu.

