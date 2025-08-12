Situaci potvrdil mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. „Na místě bylo zjištěno poškozené nosné lano. Dráty trakčního vedení zajiskřily a zapálily kousek trávy pod sloupem trakčního vedení,“ uvedl Kavka.
Podle webu Správy železnic je závada v úseku Parník odbočka - Česká Třebová. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému.
„Vlak EC 283 zůstává stát za místem mimořádné události a připravuje se evakuace za asistence hasičů,“ sdělily České dráhy. Vlak EC 265 Baltic Express mimořádně zastaví ve stanici Choceň pro nástup a výstup cestujících. Některé spoje jedou odklonem mimo stanice Česká Třebová a Pardubice hl. n.
Podle webu Českých drah mohou vlaky za místem mimořádné události navýšit svá zpoždění o 30 až 90 minut.