Požár vedení u České Třebové komplikuje vlakovou dopravu. Trať je průjezdná zčásti

  22:05
Požár trolejového vedení komplikuje nedaleko stanice Česká Třebová provoz na železničním koridoru. Trať byla zcela neprůjezdná déle než hodinu. Po 21. hodině byl provoz obnoven ve dvou ze čtyř traťových kolejí. České dráhy informovaly, že pro úsek Česká Třebová - Ústí nad Orlicí zajišťují kyvadlovou náhradní autobusovou dopravu. Provoz bude podle ČD omezený do středečních 02:00.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Situaci potvrdil mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. „Na místě bylo zjištěno poškozené nosné lano. Dráty trakčního vedení zajiskřily a zapálily kousek trávy pod sloupem trakčního vedení,“ uvedl Kavka.

Podle webu Správy železnic je závada v úseku Parník odbočka - Česká Třebová. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému.

„Vlak EC 283 zůstává stát za místem mimořádné události a připravuje se evakuace za asistence hasičů,“ sdělily České dráhy. Vlak EC 265 Baltic Express mimořádně zastaví ve stanici Choceň pro nástup a výstup cestujících. Některé spoje jedou odklonem mimo stanice Česká Třebová a Pardubice hl. n.

Podle webu Českých drah mohou vlaky za místem mimořádné události navýšit svá zpoždění o 30 až 90 minut.

Hradec Kr. - Pardubice 1:1, hosté v přesilovce jen srovnali, trefil se Bammens

Pardubičtí fotbalisté získali ve 4. kole první bod v aktuálním ročníku Chance Ligy. Ve východočeském derby s Hradcem Králové prohrávali po gólu Petráška, ale takřka celý druhý poločas hráli v početní...

10. srpna 2025  14:45,  aktualizováno  17:22

Knihovna, hala i urgent. Hledá se stavba roku v Pardubickém kraji

Do boje o titul krajská Stavba roku přihlásili investoři patnáct objektů. Seznam je pestrý. Největší je nový pavilon Pardubické nemocnice, nejmenší přístřešek v Mrákotíně.

10. srpna 2025  8:31,  aktualizováno  13:31

