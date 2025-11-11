Pád z okna hořícího bytu ve Svitavách nebyl náhodný, muž spáchal sebevraždu

Autor:
  10:07
Mrtvý muž, kterého našli ve druhé polovině října pod okny hořícího bytu ve Svitavách, spáchal sebevraždu. Oznámila to mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková. Podle závěrů vyšetřování nešlo o náhodný pád ani nešťastný následek útěku před požárem.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: HZS Olomouckého kraje

K požáru s tragickou dohrou, kdy pod okny nalezli hasiči muže, který i přes veškerou snahu záchranných složek na místě zemřel, došlo ve středu 22. října v šestém patře bytového domu v Kijevské ulici. Hořet začalo krátce po druhé hodině ranní.

Na místě zasahovaly tři jednotky hasičů. Zhruba za hodinu se jim podařilo dostat požár pod kontrolu a kompletně uhašen byl až těsně před čtvrtou hodinou ráno.

„Po uhašení požáru hasiči byt ohledali i za pomoci psa se specializací na vyhledávání akcelerantů hoření,“ popsal dříve mluvčí pardubické policie Tomáš Dub.

Muž vypadl z hořícího bytu v šestém patře, našli ho pod okny mrtvého

Celková škoda byla vyčíslena na 4,4 milionu korun. Požár zničil celý byt a hasební voda poškodila i další bytové jednotky. Hasiči evakuovali čtyři lidi, kterým poskytli dočasné zázemí v poblíž zaparkovaném autě.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Řidiče u Vysokého Mýta překvapily nové rychlostní radary, pokutovaných jsou tisíce

Roky byli řidiči na vjezdu do Vysokého Mýta od Chocně zvyklí pouze na...

Nově instalované radary v okolí Vysokého Mýta a Chocně již přistihly při překročení rychlosti spousty řidičů. Pokuty od úředníků chodí hříšníkům do druhého dne.

Advokát si objednal únos expartnera své dcery, důkazy pro vraždu soud neuznal

Advokát Pavel Jelínek přichází na vyhlášení rozsudku ke Krajskému soudu v...

Pardubický advokát Pavel Jelínek a jeho tři komplicové jsou podle soudu vinní z únosu bývalého partnera Jelínkovy dcery. Krajský soud v Hradci Králové nepřijal verzi obžaloby, že šlo o vraždu na...

Řidička v protisměru na dálnici D35 dvakrát bourala, od první nehody ujela

Řidička v protisměru na dálnici D35 dvakrát bourala, od první nehody ujela....

Riskantně a velmi nezodpovědně se zachovala řidička, která minulé úterý na dálnici D35 poblíž Dašic na Pardubicku vjela do protisměru. Když si uvědomila svou chybu, začala se otáčet, a způsobila tak...

Baník je po přestřelce v Pardubicích ve čtvrtfinále, Bohemians končí po penaltách

Ostravští fotbalisté jásají po jednom z gólů na hřišti Pardubic.

Ostravští fotbalisté postoupili do čtvrtfinále domácího poháru. V útočném duelu na hřišti Pardubic zvítězili 4:3 v prodloužení. Mezi osmičku nejlepších prošla i Mladá Boleslav, která na Bohemians...

V tunelu se střetlo auto s nadměrným nákladem, dopravu brzdily i další nehody

Dvě hodiny byl uzavřen tunel Hřebeč kvůli nehodě osobního auta a nadměrného...

Stovkám řidičů na frekventované spojnici mezi Čechami a Moravou zkomplikovala v pátek ráno cestu dopravní nehoda v tunelu Hřebeč. Kamion s nadrozměrným nákladem se zde střetl s osobákem. Tunel byl...

Roky se stavěly jen dálnice, kraj teď ale nutně potřebuje obnovu železnice

Do Krnova by také měla vést vysokorychlostní trať.

Po letech, kdy se řešila hlavně obnova průmyslu a zaměstnanost, s důrazem na stavbu dálnic, přichází na řadu i železniční infrastruktura. Ale třeba peníze pro stavbu VRT nejsou jisté. Moravskoslezský...

11. listopadu 2025  6:48

Zakázka na parkovací dům v Pardubicích míří k soudu, obžalovali šest lidí

Soud ve čtvrtek odpoledne rozhodoval o uvalení vazby na exprimátora Pardubic...

Okresní státní zastupitelství v Pardubicích obžalovalo šest lidí kvůli zakázce na stavbu parkovacího domu v Pardubicích. Kvůli kauze skončil tehdejší primátor Martin Charvát. Obžalovaní se podle...

10. listopadu 2025  13:21,  aktualizováno  13:57

Boj o pavilon Expa Hradec vzdal. Pardubice ho chtějí, veřejnou debatu zatím brzdí

Český pavilon Expo 2025

Přetrvávající rivalita mezi Hradcem Králové a Pardubicemi možná dostane další náboj. Obě města sondovala možnost získat ze světové výstavy Expo 2025 v Japonsku unikátní český pavilon, ovšem výrazně...

10. listopadu 2025  10:35

Boj za Maštale. Petici proti zrušení přírodní rezervace podepsaly tisíce lidí

Hlavní atrakcí Maštalí je skalní město.

Lidé se prostřednictvím petice postavili proti návrhu, který by zmenšil ochranu skalního území Maštale na Chrudimsku na polovinu. Majitelé lesů chtějí místo rezervace zřídit přírodní park, kde by...

10. listopadu 2025  9:01

Jeseníky nelákají jen sjezdovkami, areály se předhání ve wellness či gastronomii

Sněžná děla začala na Dolní Moravě vyrábět technický sníh 13. listopadu.

Doby, kdy v Jeseníkách vznikaly nové areály a lyžařská střediska se předháněla, kdo rozjede modernější lanovku nebo zasněžovací systém, jsou už asi nenávratně pryč. Letošní novinky pro zimní sezonu...

10. listopadu 2025

Olomouc - Pardubice 2:0, Sigma rozhodla v závěru, rozhodčí rozdali hned tři červené

Olomoucký útočník Daniel Vašulín se raduje z gólu proti Pardubicím.

Dlouho to vypadalo, že oba týmy odejdou z 15. kola nejvyšší fotbalové soutěže smírně, nakonec však Olomouc v závěru udeřila. A to hned dvakrát, nejprve se trefil hlavou Vašulín, na něhož z penalty...

9. listopadu 2025,  aktualizováno  18:27

Písek? Musíme počítat s bouřlivým prostředím, vědí v Pardubicích

Ryan Moffatt z Pardubic střílí na nymburský koš.

Před týdnem poměrně „v klídku“ doma v derby smetli Hradec Králové (105:73). Nicméně teprve nedělní bitva v Písku s tamějšími Sršni bude podle pardubického pivota Luboše Kováře opravdovým testem toho,...

9. listopadu 2025  10:10

Řidiče u Vysokého Mýta překvapily nové rychlostní radary, pokutovaných jsou tisíce

Roky byli řidiči na vjezdu do Vysokého Mýta od Chocně zvyklí pouze na...

Nově instalované radary v okolí Vysokého Mýta a Chocně již přistihly při překročení rychlosti spousty řidičů. Pokuty od úředníků chodí hříšníkům do druhého dne.

9. listopadu 2025  8:11

Do závěru podzimu nahrnout maximum, nad pohárem nesmutnit, zní z Pardubic

Gólová radost pardubických fotbalistů.

Pardubickým fotbalistům zbývá do zimní pauzy posledních pět utkání, přičemž první z nich hrají v neděli od 15.30 hodin na Andrově stadionu v Olomouci. Potřebují v nich za každou cenu prodat zlepšené...

9. listopadu 2025  7:50

Mezi Pardubicemi a Hradcem Králové srazil vlak člověka. Koridor stál

Ilustrační snímek

Srážka vlaku s člověkem u Stéblové na Pardubicku zastavila v sobotu po poledni provoz na železniční trati mezi Pardubicemi a Hradcem Králové. Po více než dvou hodinách se podařilo obnovit provoz po...

8. listopadu 2025  13:55,  aktualizováno  15:20

Smetanova Litomyšl odložila stavbu nového hlediště, nechce se zadlužit

Mezinárodní festival Smetanova Litomyšl se po třech letech vrací na nádvoří...

Operní festival Smetanova Litomyšl letos navnadil své příznivce zastřešením hlavní scény na druhém nádvoří litomyšlského zámku, které navrhl architekt Josef Pleskot. Smetanový sál mělo v...

8. listopadu 2025  8:39

Hokejová Slavia přehrála béčko Pardubic a první ligu vede o 13 bodů

Hokejisté pražské Slavie se radí.

Hokejisté Slavie vyhráli v Chrudimi nad béčkem Pardubic 2:1 a vedou první ligu již o 13 bodů. Dvakrát se favorit z Prahy prosadil v přesilové hře a vybojoval osmé vítězství z posledních devíti...

7. listopadu 2025  20:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.