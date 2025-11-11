K požáru s tragickou dohrou, kdy pod okny nalezli hasiči muže, který i přes veškerou snahu záchranných složek na místě zemřel, došlo ve středu 22. října v šestém patře bytového domu v Kijevské ulici. Hořet začalo krátce po druhé hodině ranní.
Na místě zasahovaly tři jednotky hasičů. Zhruba za hodinu se jim podařilo dostat požár pod kontrolu a kompletně uhašen byl až těsně před čtvrtou hodinou ráno.
„Po uhašení požáru hasiči byt ohledali i za pomoci psa se specializací na vyhledávání akcelerantů hoření,“ popsal dříve mluvčí pardubické policie Tomáš Dub.
Muž vypadl z hořícího bytu v šestém patře, našli ho pod okny mrtvého
Celková škoda byla vyčíslena na 4,4 milionu korun. Požár zničil celý byt a hasební voda poškodila i další bytové jednotky. Hasiči evakuovali čtyři lidi, kterým poskytli dočasné zázemí v poblíž zaparkovaném autě.