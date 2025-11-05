Hořet začalo v pondělí časně ráno, kdy děti ve škole ještě nebyly. Protože byly otevřené dveře, černé saze se roznesly po patře a po místnostech. Podle Vodáka je místo pro výuku nepoužitelné.
„Stále tam pracují likvidátoři škod, do pátku by měli vyčíslit výši škody,“ řekl Vodák. Zprovoznit školu potrvá několik týdnů, úklid začne po tom, co pojišťovna dokončí svoji práci. Pak bude potřeba určit harmonogram prací.
Podle Vodáka se ozvalo hodně rodičů, kteří chtějí pomoci s úklidem. Ačkoliv to škola nejspíš nevyužije, je to pěkné gesto, které město oceňuje, dodal.
První stupeň má přesunutou výuku do budovy v Arbesově ulici, druhý stupeň se učí online.
V patrech školy jsou bojlery společnosti DZ Dražice, bojler, na kterém se projevila podle hasičů technická závada, patří pravděpodobně stejné firmě. Ta v úterý písemně vyjádřila lítost nad událostí, nabídla nový bojler zdarma včetně instalace. Firma je připravená zahájit interní šetření a zapojit nezávislého znalce.
„Pokud by závěry vyšetřování prokázaly, že příčinou požáru byla technická závada bojleru, jsme připraveni za následky požáru přijmout plnou zodpovědnost,“ uvedl obchodní ředitel společnosti Radek Červín.