Jako za covidu. Požár bojleru zavřel školu na několik týdnů, učí se i online

Autor: ,
  16:04
Základní škola Ohrazenice v Pardubicích zůstane po nedávném požáru bojleru v technické místnosti několik týdnů zavřená. Hořet začalo v pondělí, do pátku potrvá zjišťování škod. Potom začne úklid. Děti se učí v náhradních prostorách nebo mají online výuku, řekl mluvčí radnice Daniel Vodák.
Fotogalerie3

Požár bojleru na základní škole v Ohrazenicích (3.listopadu 2025) | foto: HZS Pardubického kraje

Hořet začalo v pondělí časně ráno, kdy děti ve škole ještě nebyly. Protože byly otevřené dveře, černé saze se roznesly po patře a po místnostech. Podle Vodáka je místo pro výuku nepoužitelné.

„Stále tam pracují likvidátoři škod, do pátku by měli vyčíslit výši škody,“ řekl Vodák. Zprovoznit školu potrvá několik týdnů, úklid začne po tom, co pojišťovna dokončí svoji práci. Pak bude potřeba určit harmonogram prací.

Požár bojleru na základní škole v Ohrazenicích (3.listopadu 2025)

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

Podle Vodáka se ozvalo hodně rodičů, kteří chtějí pomoci s úklidem. Ačkoliv to škola nejspíš nevyužije, je to pěkné gesto, které město oceňuje, dodal.

První stupeň má přesunutou výuku do budovy v Arbesově ulici, druhý stupeň se učí online.

V patrech školy jsou bojlery společnosti DZ Dražice, bojler, na kterém se projevila podle hasičů technická závada, patří pravděpodobně stejné firmě. Ta v úterý písemně vyjádřila lítost nad událostí, nabídla nový bojler zdarma včetně instalace. Firma je připravená zahájit interní šetření a zapojit nezávislého znalce.

Provoz školy v Pardubicích je omezený kvůli požáru bojleru, saze se dostaly všude

„Pokud by závěry vyšetřování prokázaly, že příčinou požáru byla technická závada bojleru, jsme připraveni za následky požáru přijmout plnou zodpovědnost,“ uvedl obchodní ředitel společnosti Radek Červín.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Podpis Babiše na petici je falešný, zjistila radnice. Podala trestní oznámení

Skandální dohru má petice občanů, kterou minulý týden vzali na vědomí zastupitelé Moravské Třebové na Svitavsku. Vedení města objevilo na petici padělaný podpis pravděpodobně budoucího premiéra...

Balonky a fronty na populární kuře. Opravený Grand v Pardubicích poprvé otevřel

Znovuotevření pardubického Grandu ve středu ráno přilákalo velké množství návštěvníků. Po téměř dvou letech rekonstrukce se opět otevřel veřejnosti a ti nejzvědavější se vydali hned ráno prohlédnout...

Sauny, tobogány, jezero i vodopád. V resortu na Dolní Moravě se rodí další atrakce

Každé tři čtyři roky resort Dolní Morava přidá novinku, která na sever Orlickoústecka přiláká vlnu návštěvníků. Příští rok na jaře přibude rozsáhlý areál wellness, kvůli němuž firma až do vesnice...

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...

Řidička v protisměru na dálnici D35 dvakrát bourala, od první nehody ujela

Riskantně a velmi nezodpovědně se zachovala řidička, která minulé úterý na dálnici D35 poblíž Dašic na Pardubicku vjela do protisměru. Když si uvědomila svou chybu, začala se otáčet, a způsobila tak...

ONLINE: Baník v poháru vyrovnal v Pardubicích, pak Bohemians vs. Boleslav

Sledujeme online

O další místa mezi osmičkou nejlepších v národním poháru bojují pardubičtí fotbalisté, kteří hostí ostravský Baník. Do zápasu nastupují bez nemocného kouče Jana Trousila, kterého nahrazuje asistent...

5. listopadu 2025  16:15

Jako za covidu. Požár bojleru zavřel školu na několik týdnů, učí se i online

Základní škola Ohrazenice v Pardubicích zůstane po nedávném požáru bojleru v technické místnosti několik týdnů zavřená. Hořet začalo v pondělí, do pátku potrvá zjišťování škod. Potom začne úklid....

5. listopadu 2025  16:04

Rychlovlak do Pardubic? Nová vláda s ním nepočítá. Je mimo realitu, říká Havlíček

S plánovaným spojením Prahy s polskou Vratislaví vysokorychlostními vlaky nastupující vláda nepočítá. Spokojeny jsou zejména obce v okolí plánovaného ramene do Pardubic.

5. listopadu 2025  15:24

Jízdné na východě Čech od prosince zdraží, v průměru o 19 procent

Jízdné v integrovaném dopravním systému IREDO (Integrovaná regionální doprava) na východě Čech se od 14. prosince zvýší průměrně o 19 procent. Tarif nebude pro náhodné cestující od nového jízdního...

5. listopadu 2025  13:14

Z části kasáren bude škola. Radní Pardubic však zatím netuší, co se zbytkem

Pardubická radnice vlastní kasárna TGM přes deset let. Zatím ale pro ně nenašla využití. V jedné části začne sice už příští rok vznikat základní škola, ale další pozemky zatím využití nemají. Poradit...

5. listopadu 2025  10:52

Řidička v protisměru na dálnici D35 dvakrát bourala, od první nehody ujela

Riskantně a velmi nezodpovědně se zachovala řidička, která minulé úterý na dálnici D35 poblíž Dašic na Pardubicku vjela do protisměru. Když si uvědomila svou chybu, začala se otáčet, a způsobila tak...

4. listopadu 2025  11:54

Pardubice chtějí nábřeží, které bude chloubou. Pokud ovšem najdou dost peněz

Pardubice plánují studii přestavby nábřeží Václava Havla a dalších okolních lokalit v těsné blízkosti řeky Labe a Tyršových sadů. Politici chtějí mít projekty připravené tak, aby v případě volných...

4. listopadu 2025  10:28,  aktualizováno 

Budějovice se dostávají do formy. Venku smázly Chrudim a vyhrály počtvrté v řadě

Fotbalisté Českých Budějovic v pondělí večer zvítězili v dohrávaném utkání patnáctého kola druhé ligy v Chrudimi 4:0 a upevnili si desáté místo v neúplné tabulce. Dynamo vyhrálo počtvrté po sobě....

3. listopadu 2025  19:55

Dálnici D11 uzavřel požár návěsu. Řidič zpozoroval kouř a pohotově zareagoval

K rozsáhlému požáru návěsu vyjížděli v pondělí dopoledne hasiči na dálnici D11. Řidič si během jízdy všiml kouře a pokusil se požár sám uhasit. Díky jeho duchapřítomnému odpojení tahače se plameny...

3. listopadu 2025  15:26

Provoz školy v Pardubicích je omezený kvůli požáru bojleru, saze se dostaly všude

Požár v brzkých ranních hodinách zasáhl Základní školu v pardubických Ohrazenicích. Krátce před čtvrtou ráno vzplál bojler v technické místnosti. Saze kvůli otevřeným dveřím stihly postihnout všechny...

3. listopadu 2025  9:14,  aktualizováno 

Advantage Consulting, s.r.o.
ZÁMEČNÍK – VÍKENDY VOLNÉ (od 30.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Pardubický kraj
nabízený plat: 30 000 - 40 000 Kč

Dalších 31 532 volných pozic

Poulíček už gratuloval spoluhráči, hvězdou byl ale on. Člověka to nabudí, říká útočník

Začátkem října v utkání na Spartě přišel o zuby a od té doby nastupuje s mřížkou jako dorostenec. Ve stejnou chvíli taky začal postrádat dvorního parťáka z lajny Tomáše Vondráčka a viditelně se herně...

3. listopadu 2025  10:55

Sauny, tobogány, jezero i vodopád. V resortu na Dolní Moravě se rodí další atrakce

Každé tři čtyři roky resort Dolní Morava přidá novinku, která na sever Orlickoústecka přiláká vlnu návštěvníků. Příští rok na jaře přibude rozsáhlý areál wellness, kvůli němuž firma až do vesnice...

2. listopadu 2025  9:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.