Hasiči přijali oznámení o požáru krátce po druhé hodině ranní. Na místo postupně vyrazily dvě profesionální a pět dobrovolných jednotek. Vedle samotného hašení se hasiči soustředili také na ochranu okolních budov před šířícími se plameny. K zásahu využili i výškovou techniku.
Práci hasičům komplikovalo šíření ohně do konstrukcí objektu. „V horním patře se propadly stropy, proto hasiči museli postupně rozebírat střešní konstrukci a vyhledávat skrytá ohniska požáru,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Lucie Pipiš.
Plameny se podařilo dostat pod kontrolu před čtvrtou hodinou ranní. Poté následovalo dohašování a kontrola požářiště. Při požáru utrpěl jeden člověk zranění, se kterým jej záchranáři převezli do nemocnice.
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Po skončení hasebních prací dohlíželi na požářiště místní dobrovolní hasiči. Předběžná škoda dosáhne milionů korun. Příčina požáru zatím není známá, zjišťuje ji vyšetřovatel hasičů.