Plameny pohltily střechu domu a přeskočily na stodolu se senem, shořelo i auto

Požár vypukl v neděli krátce před polednem. Po příjezdu hasičů byla v plamenech část střechy i přístavba navazující na rodinný dům včetně přístřešku, pod kterým stálo osobní auto.
„Hasiči nasadili celkem pět vodních proudů a využili také výškovou techniku. Díky rychlému nasazení a koordinovanému zásahu se podařilo požár dostat pod kontrolu přibližně dvacet minut od jeho nahlášení,“ sdělila mluvčí krajských hasičů Lucie Pipiš.
Dohašovací práce pokračovaly až do odpoledne. Hasiči pomocí termokamer vyhledávali skrytá ohniska a museli rozebrat také další části střechy, aby se plameny znovu nerozhořely. Objekty byly kompletně dohašeny krátce po 14. hodině.
Na místě zasahovaly profesionální jednotky z Pardubic, Holic a dobrovolné jednotky ze Sezemic, Dašic a Pardubic – Hostovic. Přivolána byla také vyšetřovací skupina z Institutu ochrany obyvatelstva z Lázní Bohdaneč.
„Událost se obešla bez zranění. Předběžně byla výše škody vyčíslena na tři miliony korun, rychlým zásahem hasičů se podařilo uchránit hodnoty ve výši přibližně čtyř milionů korun,“ dodala Pipiš.
Příčina vzniku požáru je předmětem dalšího šetření.
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