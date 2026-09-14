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Plameny pohltily střechu domu a přeskočily na stodolu se senem, shořelo i auto

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  10:22
V Počaplech na Pardubicku hasiči likvidovali požár střechy rodinného domu,...

V Počaplech na Pardubicku hasiči likvidovali požár střechy rodinného domu, který se rozšířil i na přístavbu. (13. září 2026) | foto: HZS Pardubického kraje

V Počaplech na Pardubicku hasiči likvidovali požár střechy rodinného domu,...
V Počaplech na Pardubicku hasiči likvidovali požár střechy rodinného domu,...
V Počaplech na Pardubicku hasiči likvidovali požár střechy rodinného domu,...
V Počaplech na Pardubicku hasiči likvidovali požár střechy rodinného domu,...
5 fotografií
Šest jednotek hasičů v neděli bojovalo s požárem rodinného domu v Počaplech nedaleko Sezemic na Pardubicku. Plameny, které zachvátily střechu, přeskočily na sousední stodolu s uskladněným senem. V přístavku shořelo také osobní auto.

Požár vypukl v neděli krátce před polednem. Po příjezdu hasičů byla v plamenech část střechy i přístavba navazující na rodinný dům včetně přístřešku, pod kterým stálo osobní auto.

„Hasiči nasadili celkem pět vodních proudů a využili také výškovou techniku. Díky rychlému nasazení a koordinovanému zásahu se podařilo požár dostat pod kontrolu přibližně dvacet minut od jeho nahlášení,“ sdělila mluvčí krajských hasičů Lucie Pipiš.

V Počaplech na Pardubicku hasiči likvidovali požár střechy rodinného domu, který se rozšířil i na přístavbu. (13. září 2026)
V Počaplech na Pardubicku hasiči likvidovali požár střechy rodinného domu, který se rozšířil i na přístavbu. (13. září 2026)
V Počaplech na Pardubicku hasiči likvidovali požár střechy rodinného domu, který se rozšířil i na přístavbu. (13. září 2026)
V Počaplech na Pardubicku hasiči likvidovali požár střechy rodinného domu, který se rozšířil i na přístavbu. (13. září 2026)
5 fotografií

Dohašovací práce pokračovaly až do odpoledne. Hasiči pomocí termokamer vyhledávali skrytá ohniska a museli rozebrat také další části střechy, aby se plameny znovu nerozhořely. Objekty byly kompletně dohašeny krátce po 14. hodině.

Na místě zasahovaly profesionální jednotky z Pardubic, Holic a dobrovolné jednotky ze Sezemic, Dašic a Pardubic – Hostovic. Přivolána byla také vyšetřovací skupina z Institutu ochrany obyvatelstva z Lázní Bohdaneč.

„Událost se obešla bez zranění. Předběžně byla výše škody vyčíslena na tři miliony korun, rychlým zásahem hasičů se podařilo uchránit hodnoty ve výši přibližně čtyř milionů korun,“ dodala Pipiš.

Příčina vzniku požáru je předmětem dalšího šetření.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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