Při požáru serverovny v pekárně v Pardubicích se zranili dva lidé

Hasiči k požáru v pekárně v ulici Na Ležánkách vyjeli v sobotu ráno.

„Zaměstnanci do příjezdu hasičů požár téměř uhasili jedním C proudem vody a šesti ručními hasicími přístroji. Profesionální jednotka z Pardubic místo dohasila a pomocí přetlakové ventilace odvětrala. Dále zkontrolovala střechu a přilehlé objekty,“ uvedla krajská mluvčí hasičů Jana Poláková.

Na místě zasahovali i záchranáři, kteří ošetřili dva zraněné. Oba měli lehká zranění. Jedním z nich byl zasahující hasič.

„Druhého zraněného jsme s lehkým poraněním převezli do pardubické nemocnice. Hasiče jsme do nemocnice nemuseli převážet, to se vyřešilo na místě,“ řekl iDNES.cz mluvčí záchranné služby Aleš Malý.

Vyšetřovatel hasičů prozatím vyčíslil škodu na 550 tisíc korun. Příčinou se nadále zabývá.