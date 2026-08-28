Hořet začalo v opravně elektrokol krátce před desátou hodinou večer. V době vzniku požáru se na místě nacházeli čtyři pracovníci, které hasiči bezpečně vyvedli ven.
„Na místo okamžitě vyrazili profesionální hasiči ze stanice Pardubice. Evakuovali čtyři osoby, které se nacházely v objektu, a současně zahájili hasební práce třemi vodními proudy. Vzhledem k charakteru požáru a nebezpečí spojenému s materiálem nacházejícím se uvnitř dílny prováděli hasiči hašení ze zákrytu a požár postupně zatlačovali do zadních částí opravny,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Lucie Pipiš.
Při průzkumu místa se hasičům podařilo zajistit dvě tlakové lahve, jejichž teplota se v době příjezdu pohybovala kolem 40 °C. Začali je proto ochlazovat a následně je bezpečně vynesli ven.
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Zásah komplikovaly také baterie z elektrokol, které během zásahu explodovaly. Hasiči proto museli postupovat s velkou opatrností.
Požár se podařilo lokalizovat ve 22:30. „Hasiči následně pokračovali v dohašování a vyhledávání skrytých ohnisek. Pro důkladnou kontrolu požářiště bylo nutné také strhávat podhledy a rozebírat zasažené konstrukce, aby bylo možné ověřit, že se požár dále nešíří a nehrozí jeho opětovné rozhoření,“ dodala Pipiš.
Zcela uhašeno bylo půl hodiny po půlnoci. Příčina požáru a způsobené škody jsou zatím předmětem vyšetřování.