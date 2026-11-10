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Plameny zachvátily přístřešek u rodinného domu, spícího majitele budili strážníci

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  13:55
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Hasiči v Ohrazenicích bojovali s požárem přístřešku. Kvůli velkým plamenům byli...

Hasiči v Ohrazenicích bojovali s požárem přístřešku. Kvůli velkým plamenům byli evakuováni obyvatelé okolních domů. (9. listopadu 2026) | foto: Městská policie Pardubice

Hasiči v Ohrazenicích bojovali s požárem přístřešku. Kvůli velkým plamenům byli...
Hasiči v Ohrazenicích bojovali s požárem přístřešku. Kvůli velkým plamenům byli...
Hasiči v Ohrazenicích bojovali s požárem přístřešku. Kvůli velkým plamenům byli...
Hasiči v Ohrazenicích bojovali s požárem přístřešku. Kvůli velkým plamenům byli...
6 fotografií
Před pořádnou výhní způsobenou požárem přístřešku v zahradě v pardubické části Ohrazenice museli strážníci ochránit evakuací obyvatele blízkých domů. Díky nasazení hasičů se podařilo požár rychle zkrotit.

K nočnímu požáru vyjeli profesionální hasiči z Pardubic společně s dobrovolnými kolegy ze Starého Hradiště a Rábů krátce před půlnocí. Na místo jako první dorazili pardubičtí strážníci, kteří probudili majitele domu, na jehož zahradě k požáru došlo.

„Strážníci na místě začali hned pracovat na tom, aby následky byly co nejmenší. Probudili majitele zasažené nemovitosti a posléze i okolních domů,“ sdělil mluvčí pardubických strážníků Jiří Sejkora.

Hasiči v Ohrazenicích bojovali s požárem přístřešku. Kvůli velkým plamenům byli evakuováni obyvatelé okolních domů. (9. listopadu 2026)
Hasiči v Ohrazenicích bojovali s požárem přístřešku. Kvůli velkým plamenům byli evakuováni obyvatelé okolních domů. (9. listopadu 2026)
Hasiči v Ohrazenicích bojovali s požárem přístřešku. Kvůli velkým plamenům byli evakuováni obyvatelé okolních domů. (9. listopadu 2026)
Hasiči v Ohrazenicích bojovali s požárem přístřešku. Kvůli velkým plamenům byli evakuováni obyvatelé okolních domů. (9. listopadu 2026)
6 fotografií

Strážníci společně s majitelem ještě stihli dostat zpod hořícího přístřešku zaparkované vozidlo do bezpečí. Odklidit se podařilo i ostatní auta, která by mohla zásahu překážet. Kvůli bezpečnosti byli evakuováni také obyvatelé okolních domů.

Na místo mezitím dorazili hasiči, kteří se okamžitě pustili do hašení altánu zachváceného plameny.

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„Díky rychlému nasazení sil a prostředků byl požár lokalizován během velice krátké doby, čímž se zamezilo jeho dalšímu šíření na rodinný dům a okolní objekty. Po půlnoci pak začali hasiči s rozebíráním ohořelé konstrukce altánu, aby vyhledali a dohasili skrytá ohniska,“ sdělila zastupující mluvčí krajských hasičů Petra Dubcová.

Dokud nebylo nebezpečí zažehnáno, strážníci poskytli evakuovaným lidem útočiště ve služebních vozidlech.

Po dohašení požáru bylo místo zásahu předáno majiteli a jednotky se vrátily na své základny. Podle hasičů se podařilo uchránit majetek v hodnotě 100 tisíc korun. Škoda na zničeném altánu je předběžně vyčíslena na 250 tisíc korun. Příčina požáru je předmětem dalšího šetření.

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