K nočnímu požáru vyjeli profesionální hasiči z Pardubic společně s dobrovolnými kolegy ze Starého Hradiště a Rábů krátce před půlnocí. Na místo jako první dorazili pardubičtí strážníci, kteří probudili majitele domu, na jehož zahradě k požáru došlo.
„Strážníci na místě začali hned pracovat na tom, aby následky byly co nejmenší. Probudili majitele zasažené nemovitosti a posléze i okolních domů,“ sdělil mluvčí pardubických strážníků Jiří Sejkora.
Strážníci společně s majitelem ještě stihli dostat zpod hořícího přístřešku zaparkované vozidlo do bezpečí. Odklidit se podařilo i ostatní auta, která by mohla zásahu překážet. Kvůli bezpečnosti byli evakuováni také obyvatelé okolních domů.
Na místo mezitím dorazili hasiči, kteří se okamžitě pustili do hašení altánu zachváceného plameny.
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„Díky rychlému nasazení sil a prostředků byl požár lokalizován během velice krátké doby, čímž se zamezilo jeho dalšímu šíření na rodinný dům a okolní objekty. Po půlnoci pak začali hasiči s rozebíráním ohořelé konstrukce altánu, aby vyhledali a dohasili skrytá ohniska,“ sdělila zastupující mluvčí krajských hasičů Petra Dubcová.
Dokud nebylo nebezpečí zažehnáno, strážníci poskytli evakuovaným lidem útočiště ve služebních vozidlech.
Po dohašení požáru bylo místo zásahu předáno majiteli a jednotky se vrátily na své základny. Podle hasičů se podařilo uchránit majetek v hodnotě 100 tisíc korun. Škoda na zničeném altánu je předběžně vyčíslena na 250 tisíc korun. Příčina požáru je předmětem dalšího šetření.