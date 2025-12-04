Hasiči likvidovali požár v podzemním horkovodu, uvnitř našli mrtvého člověka

U nebezpečného požáru v horkovodním kolektoru se smutným koncem zasahovali v úterý pardubičtí hasiči. Po uhašení podzemních prostor na Tyršově nábřeží v nich nalezli člověka bez známek života.
Podle hasičů bylo ohnisko požáru lokalizováno u výměníku horkovodního vedení. Co bylo příčinou požáru, zjišťuje policie a vyšetřovatel požárů.

„Po uhašení byla nalezena osoba nezjištěné totožnosti. Příčiny a okolnosti jsou předmětem dalšího šetření. Byla nařízení soudní pitva,“ řekl ČTK policejní mluvčí Tomáš Dub.

Hasiči se při požárech podobných katakomb vystavují velice rizikovým situacím, přestože na podobné požáry jsou trénováni ve speciálně navržených výcvikových polygonech.

„Zásahy v těchto prostředích jsou charakterizovány nulovou viditelností, vysokým tepelným zatížením a extrémně stísněnými podmínkami, které vyžadují speciální taktické postupy,“ uvedl zastupující mluvčí krajských hasičů Jakub Stryka.

Po likvidaci požáru byl kolektor odvětrán pomocí přetlakové ventilace a byl proveden závěrečný průzkum.

Předběžná škoda způsobená požárem byla vyčíslena na 220 tisíc korun. „Díky rychlému a profesionálnímu zásahu se podařilo uchránit majetkové hodnoty ve výši 500 tisíc korun,“ dodal mluvčí.

Hasiči na místě museli zasahovat ještě v úterý večer, kdy se u horkovodu vznítil zbytek nedohořelých věcí.

