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V kempu na Pardubicku hořely karavany, stany i ubytovna. Jeden člověk se popálil

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  16:54
V kempu na Pardubicku hořely karavany, stany i ubytovna. Jeden člověk se...

V kempu na Pardubicku hořely karavany, stany i ubytovna. Jeden člověk se popálil. (27. července 2026) | foto: HZS Pardubického kraje

V kempu na Pardubicku hořely karavany, stany i ubytovna. Jeden člověk se...
V kempu na Pardubicku hořely karavany, stany i ubytovna. Jeden člověk se...
V kempu na Pardubicku hořely karavany, stany i ubytovna. Jeden člověk se...
V kempu na Pardubicku hořely karavany, stany i ubytovna. Jeden člověk se...
6 fotografií
Požár v kempu nedaleko Přelouče zaměstnal v pondělí hasiče i záchranáře. Jeden člověk se při pokusu o jeho uhašení popálil a skončil v péči zdravotníků. Podle vyšetřovatele za požárem stojí manipulace s otevřeným ohněm, předběžná škoda byla vyčíslena na půl milionu korun.

V autokempu Buňkov v obci Břehy u Přelouče začalo hořet v pondělí krátce po sedmé hodině ráno.

„Na místo jsme okamžitě vyslali profesionální hasiče z Přelouče a tři jednotky dobrovolných hasičů z Kladrub nad Labem, Přelouče a Břehů. Jednu osobu jsme na místě předali do péče záchranářům, protože se popálila při snaze požár uhasit,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Lucie Pipiš.

V kempu na Pardubicku hořely karavany, stany i ubytovna. Jeden člověk se popálil. (27. července 2026)
V kempu na Pardubicku hořely karavany, stany i ubytovna. Jeden člověk se popálil. (27. července 2026)
V kempu na Pardubicku hořely karavany, stany i ubytovna. Jeden člověk se popálil. (27. července 2026)
V kempu na Pardubicku hořely karavany, stany i ubytovna. Jeden člověk se popálil. (27. července 2026)
6 fotografií

Ostatním přítomným se však podle mluvčí podařilo utéct včas a vyvázli tak bez zranění. Kromě vzrostlých tújí zasáhl požár také dva karavany, několik stanů i přilehlou ubytovnu.

„Hasiči nasadili několik vodních proudů a požár se podařilo zlikvidovat do pětačtyřiceti minut od nahlášení události. Následně rozebrali požárem zasaženou část střechy ubytovny a pomocí termokamery vyloučili další šíření požáru,“ dodala Pipiš.

Hořela dvě auta, stodola, dům i stromy. Pardubičtí hasiči měli napilno

Podle vyšetřovatele byla příčinou požáru manipulace s otevřeným ohněm. Předběžná škoda je vyčíslena na 500 tisíc korun.

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