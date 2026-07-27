V kempu na Pardubicku hořely karavany, stany i ubytovna. Jeden člověk se popálil

V autokempu Buňkov v obci Břehy u Přelouče začalo hořet v pondělí krátce po sedmé hodině ráno.
„Na místo jsme okamžitě vyslali profesionální hasiče z Přelouče a tři jednotky dobrovolných hasičů z Kladrub nad Labem, Přelouče a Břehů. Jednu osobu jsme na místě předali do péče záchranářům, protože se popálila při snaze požár uhasit,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Lucie Pipiš.
Ostatním přítomným se však podle mluvčí podařilo utéct včas a vyvázli tak bez zranění. Kromě vzrostlých tújí zasáhl požár také dva karavany, několik stanů i přilehlou ubytovnu.
„Hasiči nasadili několik vodních proudů a požár se podařilo zlikvidovat do pětačtyřiceti minut od nahlášení události. Následně rozebrali požárem zasaženou část střechy ubytovny a pomocí termokamery vyloučili další šíření požáru,“ dodala Pipiš.
|
Hořela dvě auta, stodola, dům i stromy. Pardubičtí hasiči měli napilno
Podle vyšetřovatele byla příčinou požáru manipulace s otevřeným ohněm. Předběžná škoda je vyčíslena na 500 tisíc korun.