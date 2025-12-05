V centru Hlinska shořel obchod s elektrem, požár ohrožoval i nedaleké roubenky

Autor:
  12:32
Jeden z největších požárů za několik desítek let mají za sebou hasiči v centru Hlinska. Až nad ránem se u památkové rezervace Betlém podařilo uhasit budovu elektroprodejny s kancelářemi, kde začalo hořet ve čtvrtek večer. Objekt s největší pravděpodobností čeká demolice.

Požár, oznámený na tísňovou linku ve čtvrtek krátce po půl šesté večer, byl po příjezdu hasičů natolik masivní, že na pomoc muselo vyjet dalších sedm hasičských jednotek.

„Bylo zjištěno, že hoří patro domu pod sedlovou střechou s plechovou krytinou. V době našeho příjezdu byl již požár v plném rozsahu. V přízemí se nacházela prodejna elektro, v patře kanceláře s rozsáhlým archivem,“ sdělil zastupující mluvčí krajských hasičů Jakub Stryka.

Rozsáhlý požár elektroprodejny v centru Hlinska. (4. prosince 2025)
Pásové rypadlo hasičů rozebírá střechu zasaženou požárem. (5. prosince 2025)
Denní světlo odhalilo rozsah zkázy. (5. prosince 2025)
Rozsáhlý požár elektroprodejny v centru Hlinska. (4. prosince 2025)
K požáru prodejny došlo v těsném sousedství památkově chránéné čtvrti Betlém. (5. prosince 2025)
Právě velké množství hořících uskladněných dokumentů v archivu pod těžko dostupnou střechou celý zásah komplikovalo.

Pro zdolávání požáru komplikované střechy hasiči nasadili výškovou techniku. Na místo musel být povolán speciální hasičský automobil z Chrudimi na doplňování kyslíkových lahví, neboť hasiči požár likvidovali i vnitřní zásahovou cestou. „Při zásahu se zplodinami hoření nadýchal jeden hasič, který byl ošetřen zdravotnickou záchrannou službou,“ dodal Stryka.

Velké množství hasičů muselo být nasazeno i proto, že hořelo v Komenského ulici, která je v těsném sousedství památkově chráněné čtvrti Betlém s roubenými chalupami. Požár ohrožoval také objekt, který na hořící dům navazoval. Hasiči ho museli soustavně ochlazovat.

Po jedenácté hodině večer velitel zásahu rozhodl o povolání speciální těžké techniky z Jihlavy, která by pomohla rozebrat střechu, jinak by se požár pod kontrolu nepodařilo dostat.

„K rozebrání střechy a části archivu pomohlo speciální pásové rypadlo CAT 336 F s demoličním drapákem. Odvoz materiálu z požářiště zajistily Technické služby města Hlinsko,“ doplnil Stryka.

Radnice rozeslala varovnou zprávu

Požár se podařilo dostat nad ránem pod kontrolu. Hlinecká radnice kvůli mimořádné události rozesílala obyvatelům i varování. „Dým byl v části města poměrně intenzivní, tak jsme obyvatele prostřednictvím mobilního rozhlasu informovali o tom, aby co nejmíň větrali,“ řekl starosta Hlinska Miroslav Krčil.

Zasahující hasiči podle něj odvedli profesionální výkon. „Zasahovali zde jednotky ze Ždírce nad Doubravou, Skutče, Vítanova, Trhové Kamenice, Blatna, Krouny a samozřejmě profesionálové z Hlinska a Chrudimi. Reakce záchranných složek z mého pohledu byla skvělá. Požářiště bylo rozdělené na čtyři úseky, každému se věnoval speciální tým. Hasičům jsme poskytli součinnost ohledně kontejnerů pro odvoz stržené střechy,“ řekl Krčil s tím, že město pro zasahující hasiče zajistilo i občerstvení.

Co bylo příčinou požáru, je předmětem vyšetřování. Přestože se podařilo elektrospotřebiče včas přesunout na bezpečné místo, předběžná škoda byla vyčíslena na 7,5 milionu korun.

Podle zasahujících hasičů je objekt takřka neopravitelný a čeká ho zřejmě demolice. Finální slovo bude mít statik, který se na místo dostaví po vyklízení prodejny, jejíž stropy museli hasiči kvůli bezpečnosti dočasně podepřít.

V centru Hlinska shořel obchod s elektrem, požár ohrožoval i nedaleké roubenky

