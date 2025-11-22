Hasiči likvidují rozsáhlý požár ve Vysokém mýtě. Zasahují dvě desítky jednotek

Autor: ,
  7:33aktualizováno  8:22
Hasiči od noci likvidují rozsáhlý požár skladovací haly v ulici Dráby ve Vysokém Mýtě. Podle operačního důstojníka nebyl nikdo zraněn. Na místě jsou profesionální i dobrovolné jednotky.
Hasiči likvidují požár průmyslové haly ve Vysokém mýtě. (22. listopadu 2025)

Hasiči likvidují požár průmyslové haly ve Vysokém mýtě. (22. listopadu 2025) | foto: HZS Pardubického kraje

Hasiči likvidují požár průmyslové haly ve Vysokém mýtě. (22. listopadu 2025)
Hasiči likvidují požár průmyslové haly ve Vysokém mýtě. (22. listopadu 2025)
Hasiči likvidují rozsáhlý požár průmyslové haly ve Vysokém mýtě. (22. listopadu...
Hasiči likvidují rozsáhlý požár průmyslové haly ve Vysokém mýtě. (22. listopadu...
6 fotografií

„Právě zasahujeme u požárů haly v ulici Dráby ve Vysokém Mýtě. Požár byl nahlášen na tísňovou linku ve 23:36 hod. KOPIS vyslalo na místo událostí profesionální i dobrovolné jednotky. Byl vyhlášen 3. stupeň poplachu. Hasiči provádějí hašení a ochlazovaní objektů vodními proudy,“ uvedli hasiči v noci na sociální síti X.

Mobilní laboratoře v okolních obcích nenaměřily zvýšené hodnoty nebezpečných látek v ovzduší. K monitoringu požářiště nasadili hasiči také drony.

Zásahu se účastní dvě desítky jednotek včetně hasičů podniku Iveco Czech Republic a Správy železnic Česká Třebová. Ulice Dráby je průmyslová oblast u autodromu směrem na Litomyšl.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Dívka zneškodnila lupiče u zlatnictví. Nasadila jsem mu kravatu, říká

Kladivem rozbil vitrínu zlatnictví. Lupiče na útěku zneškodnila náhodná...

Dramatická scéna se odehrála ve středu v půl páté odpoledne v centru Pardubic. Muž začal kladivem rozbíjet vitrínu jednoho ze zlatnictví na třídě Míru. Zneškodnila ho náhodná kolemjdoucí, která...

Dálnice D35 ze Svitav do Mohelnice začíná nabírat skluz, ŘSD uveřejnilo nový termín

Archeologové pod Hřebečovským hřbetem po detektorovém průzkumu začali v šířce...

Poslední část dálnice D35 z Opatovce do Mohelnice, kterou chce stát vybudovat s pomocí privátního partnera prostřednictvím PPP projektu, měla být hotová v roce 2029. Šéf Ředitelství silnic a dálnic...

Keltský skanzen v Nasavrkách prosperuje, místní protestují. Bojí se, že se rozšíří

Premium
Keltský skanzen v Nasavrkách dělá skvělou reklamu městu, ale nejbližším...

Keltský skanzen v Nasavrkách na Chrudimsku dělá skvělou reklamu městu a stal se turisty oblíbeným místem. Nejbližším sousedům však vadí. Bojí se, že se rozšíří a naruší klid v Lesní ulici. Sepsali...

Žádný bulvár, ani nádraží. Litomyšl a Mýto se bojí, že tah na Moravu zůstane státu

Litomyšlí projede každý den více než 20 tisíc aut. Po otevření dalších částí...

Litomyšl čtvrt století plánovala, jak po dostavbě dálničního obchvatu přestaví průtah městem z osmdesátých let v bulvár se spoustou parkovacích míst, stromů, cyklostezek a přechody pro chodce. Návrh...

Dívky z Pardubicka nepřišly na výuku ani se nevrátily domů, policie je našla v Hradci

ilustrační snímek

Policie našla obě pohřešované školačky z Pardubicka. Vypátrala je v Hradci Králové, obě jsou v pořádku. Dívky ve věku 13 a 14 let odešly v úterý ze základní školy v Býšti a na odpolední vyučování ani...

Hasiči likvidují rozsáhlý požár ve Vysokém mýtě. Zasahují dvě desítky jednotek

Hasiči likvidují rozsáhlý požár průmyslové haly ve Vysokém mýtě. (22. listopadu...

Hasiči od noci likvidují rozsáhlý požár skladovací haly v ulici Dráby ve Vysokém Mýtě. Podle operačního důstojníka nebyl nikdo zraněn. Na místě jsou profesionální i dobrovolné jednotky.

22. listopadu 2025  7:33,  aktualizováno  7:46

Pardubický bek Hájek nuceně vynechá dva zápasy, kopnul ležícího soupeře

Pardubický obránce Libor Hájek.

Pardubický obránce Libor Hájek dostal za kopnutí do ležícího karlovarského útočníka Adama Lukošika trest na dva zápasy hokejové extraligy a přijde o deset procent měsíční mzdy.

21. listopadu 2025  17:42

Umělecké obory učí na sedmi místech, po 55 letech pro ně Pardubice postaví budovu

Největší pardubická čtvrť se v nové škole dočká také víceúčelového sálu pro...

Nová základní umělecká škola začne do dvou let vznikat v pardubických Polabinách. Dosud instituce sídlila na více adresách. Projekt městskou pokladnu vyjde na více než 330 milionů korun.

21. listopadu 2025  15:22

Utáhne až tisíc domácností. Na Svitavsku začalo fungovat obří bateriové úložiště

První bateriové úložiště, které se nachází u větrné elektrárny, začalo fungovat...

Výkon má natolik velký, že utáhne najednou tisíc domácností nebo pokryje roční spotřebu dvou rodinných domů. Řeč je o novém bateriovém úložišti u nejvýkonnější větrné elektrárny v Česku na Svitavsku....

21. listopadu 2025  11:30

Fanoušci skandovali moji přezdívku poprvé v životě, zářil Subban po výhře

Malcolm Subban má na kontě první extraligové vítězství.

Kanadský gólman Malcolm Subban má za sebou vítěznou premiéru v české nejvyšší soutěži. Jednadvaceti zákroky pomohl Pardubicím k výhře 4:1 nad Karlovými Vary. Po utkání si dlouho užíval děkovačku s...

20. listopadu 2025  21:27

Chladné počasí stavbu D35 na Svitavsku nezbrzdí. Stihneme to, hlásí silničáři

Nový úsek dálnice D35 mezi Litomyšlí a Svitavami je krátce před dokončením....

Ačkoli v těchto dnech tak trochu všechny překvapil brzký nástup zimy a předpovědní modely naznačují, že ochlazení nebude jen krátkodobou záležitostí, dokončovaný úsek důležité dopravní tepny v podobě...

20. listopadu 2025  15:46

„Rybovka“ spojuje nadšence. Do Žďáru jezdí na zkoušky i z Prahy nebo Pardubic

„Rybovka je poměrně známá, velká většina sborů ji někdy absolvovala, na což...

Nejen nezapomenutelný hudební prožitek přináší posluchačům Rybova Česká mše vánoční. Klasická sváteční skladba dává mnohé i samotným zpěvákům a muzikantům. Ti ze Žďárska uvedené dílo pečlivě...

20. listopadu 2025  15:29

Dívka zneškodnila lupiče u zlatnictví. Nasadila jsem mu kravatu, říká

Kladivem rozbil vitrínu zlatnictví. Lupiče na útěku zneškodnila náhodná...

Dramatická scéna se odehrála ve středu v půl páté odpoledne v centru Pardubic. Muž začal kladivem rozbíjet vitrínu jednoho ze zlatnictví na třídě Míru. Zneškodnila ho náhodná kolemjdoucí, která...

19. listopadu 2025  19:41,  aktualizováno  20. 11. 9:08

Máme vysmažené nejen hranolky, volal fastfood strážníky na výtržníka. Nebyl jediný

Fastfood si spletli s klubem. Strážníci řešili opilce bez bot i házení jídlem....

Pardubická pobočka rychlého občerstvení se stala v jednom dni bojištěm i diskotékou. Strážníci nejprve museli zpacifikovat zdrogovaného muže, který se válel po zemi a házel jídlem. O hodinu později...

19. listopadu 2025  15:14

Dívky z Pardubicka nepřišly na výuku ani se nevrátily domů, policie je našla v Hradci

ilustrační snímek

Policie našla obě pohřešované školačky z Pardubicka. Vypátrala je v Hradci Králové, obě jsou v pořádku. Dívky ve věku 13 a 14 let odešly v úterý ze základní školy v Býšti a na odpolední vyučování ani...

19. listopadu 2025  9:31,  aktualizováno  11:37

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Žádný bulvár, ani nádraží. Litomyšl a Mýto se bojí, že tah na Moravu zůstane státu

Litomyšlí projede každý den více než 20 tisíc aut. Po otevření dalších částí...

Litomyšl čtvrt století plánovala, jak po dostavbě dálničního obchvatu přestaví průtah městem z osmdesátých let v bulvár se spoustou parkovacích míst, stromů, cyklostezek a přechody pro chodce. Návrh...

18. listopadu 2025  13:21

Auto po nehodě skončilo v řece, zasahující hasiče potrápil terén i únik oleje

Auto po nehodě skončilo v řece. Do Chrudimky unikl olej z motoru. (17.listopadu...

Na Pardubicku v pondělí brzy ráno skončilo po nehodě auto v řece Chrudimce. Hasiči museli povolat potápěče i těžkou techniku, práci jim komplikoval hustý porost u břehu. Z poškozené olejové vany...

18. listopadu 2025  10:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.