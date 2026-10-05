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Téměř stovka událostí za víkend. Hasiči v Pardubickém kraji zachraňovali i drůbež

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  13:12
Hasiči v Pardubickém kraji za víkend vyjížděli k 94 událostem. Podle tiskové mluvčí Lucie Pipiš je to v porovnání s předchozími měsíci neobvykle vysoký počet zásahů většího rozsahu. Několik příkladů? Na Chrudimsku přesouvali tisíce kuřat a krůt z haly zasažené požárem. V Cholticích na Pardubicku zase zachránili kočku ze zakouřeného domu. Nebo v Lázních Bohdaneč likvidovali požár karavanu a dalších vozidel.

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Jedním z nejnáročnějších zásahů byl sobotní požár elektrického rozvaděče v hale ve Rváčově na Chrudimsku. Hořet začalo kolem sedmnácté hodiny, uvnitř se nacházelo přibližně deset tisíc kuřat a pět tisíc krůt.

Požár karavanu a dalších vozidel v Lázních Bohdaneč. (4. října 2026)
Požár karavanu a dalších vozidel v Lázních Bohdaneč. (4. října 2026)
Požár elektrického rozvaděče v hale s deseti tisíci kuřaty a pěti tisíci krůtami ve Rváčově na Chrudimsku. (3. října 2026)
Požár elektrického rozvaděče v hale s deseti tisíci kuřaty a pěti tisíci krůtami ve Rváčově na Chrudimsku. (3. října 2026)
18 fotografií

Na místo vyráželo dvanáct jednotek hasičů. „Profesionální jednotka z Hlinska požár rozvaděče uhasila a následně musela odjet k další události. Jedenáct dobrovolných jednotek zůstalo na místě a pomáhalo s přesunem drůbeže do haly vzdálené přibližně 50 metrů,“ doplnila Pipiš.

Zvířata bylo potřeba dostat z haly zasažené požárem, aby nezůstala bez zásoby krmiva a tepla. Přesun podle hasičů trval až do dvaadvacáté hodiny večerní, do pomoci se zapojila téměř stovka hasičů. Kromě deseti tisíc kuřat bylo v hale také pět tisíc krůt, jedna přitom vážila zhruba sedm až deset kilogramů.

O necelou hodinu později vyjížděli hasiči do Choltic na Pardubicku, k zásahu vyjelo celkem pět jednotek, z toho dvě profesionální a tři dobrovolné. Krátce před osmnáctou hodinou tam začal hořet podsklepený rodinný dům. Ve sklepě byla podle mluvčí hasičů kromě sauny také hromada uskladněných věcí, které museli vynosit ven. Za vznikem požáru stál pravděpodobně kotel.

V zakouřených prostorách pak hasiči našli kočku, které pomohli kyslíkovou terapií. Zvíře je po zásahu v pořádku. Její majitel na tom nebyl o moc lépe, proto na místo vyrazila také záchranná služba.

„Vyslali jsme záchranářskou posádku z Chrudimi. U pacienta bylo provedeno ošetření na místě s kontrolou dýchacích cest. Vzhledem k nadýchaní zplodin byl doporučen u muže vyššího věku transport do zdravotnického zařízení, který ale odmítl. Z důvodu nesouhlasu s transportem byl proto ponechán na místě,“ uvedla zastupující mluvčí krajských záchranářů Adéla Prüherová.

V podobný čas byli pardubičtí profesionální hasiči povoláni k dopravní nehodě na křižovatce ulic Dašická, Kapitána Jaroše a Na Drážce v Pardubicích, kde bouralo vozidlo Městské policie Svitavy s dalším osobním autem. Auto strážníků skončilo na střeše, hasiči pomáhali dostat z havarovaného vozidla dva strážníky, poskytli jim předlékařskou první pomoc a předali je do péče zdravotníků.

Střet na křižovatce v Pardubicích. Auto skončilo na střeše, strážníci v nemocnici

Tím ale sobotní série událostí neskončila. Krátce před půlnocí vyráželi profesionální hasiči z Pardubic do Dolan na Pardubicku, kde hořela dřevěná kůlna s větším množstvím uskladněného dřeva. Plameny zasáhly také přilehlé túje. „Celý zásah trval přibližně hodinu a půl. Hasiči museli kůlnu postupně rozebrat, aby se dostali k jednotlivým skrytým ohniskům, která následně dohasili,“ doplnila Pipiš.

K výčtu výjezdů za sobotu se ještě přidal nedělní požár v Lázních Bohdaneč. Krátce před patnáctou hodinou vyjížděli hasiči do ulice Dr. Tyrše ke karavanu, který byl v plamenech společně s dalšími vozidly.

„Po příjezdu na místo byl již požár v plném rozsahu. Na místo vyrazila profesionální jednotka z Pardubic a dobrovolná jednotka z Lázní Bohdaneč. Hasiči použili k hašení tři vodní proudy. Po uhašení ještě pomocí termokamery hledali skrytá ohniska a asistovali vyšetřovateli požáru. Příčina zatím zůstává předmětem šetření,“ řekla Pipiš.

Hořelo i na Svitavsku, zraněných bylo málo

V Lačnově na Svitavsku hořel v sobotu les po těžbě. Oheň zasáhl přibližně 700 metrů čtverečních. Na místě zasahovalo celkem sedm hasičských jednotek. Předběžná škoda byla vyčíslena na 300 tisíc korun.

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Ačkoliv se jednalo o vcelku vysoký počet zásahů za jeden jediný víkend, žádná velká zranění hasiči neevidují. „Události přibývají, ale tento víkend bylo skutečně velké množství zásahů většího rozsahu. Naštěstí se nejednalo o události s větším množstvím zraněných osob,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Lucie Pipiš.

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