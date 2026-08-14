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Požár ve firmě na repasování baterií, hasit se dalo jen práškovými přístroji

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  9:52

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Hasiči zasahovali při požáru ve firmě na repasování baterií. (13. srpna 2026) | foto: HZS Pardubického kraje

Komplikovaný požár ve firmě na repasování baterií v Litomyšli ve čtvrtek navečer zaměstnal dvě jednotky profesionálních a dvě jednotky dobrovolných hasičů. Hořet začalo v dílně, kde bylo uskladněno přibližně 5 000 částečně rozebraných baterií a kolem 50 tisíc bateriových článků, převážně z elektrokol.

Zásah byl rizikový nejen kvůli množství bateriových článků, ale také proto, že při hašení se mohl požár ještě rozšířit.

„Po příjezdu hasičů bylo v dílně zjištěno plamenné hoření, které hasiči lokalizovali a následně zlikvidovali. Zásah však komplikoval charakter uskladněného materiálu. U částečně rozebraných baterií hrozilo při použití vody další iniciování ohně,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Lucie Pipiš. Jednotky proto při zásahu používaly výhradně práškové hasicí přístroje.

Hasiči zasahovali při požáru ve firmě na repasování baterií. (13. srpna 2026)

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Jelikož byla dílna zakouřená, hasiči museli prostory i kvůli bezpečnosti odvětrávat přetlakovou ventilací. Pomocí termokamer také průběžně kontrolovali teplotu jednotlivých baterií. Hrozilo totiž, že by poškozené baterie, které postupně rozebírali, mohly znovu začít hořet.

„I po likvidaci viditelného hoření totiž může v poškozených bateriích přetrvávat zvýšená teplota a hrozit jejich opětovné rozhoření. Kontrola teploty proto byla důležitá pro odhalení baterií, které by mohly představovat další riziko,“ dodala Pipiš.

Po uhašení byly baterie postupně vynášeny z objektu a ukládány do kontejneru. S rozebíráním a tříděním materiálu podle hasičů pomáhala také majitelka firmy. „Předběžná škoda byla stanovena na jeden milion korun,“ sdělila mluvčí.

Za pravděpodobnou příčinu požáru byla stanovena technická závada na baterii. „Konečnou příčinou se však bude dále zabývat vyšetřovatel,“ dodala mluvčí hasičů.

Na místě zasahovali profesionální hasiči ze Svitav a Litomyšle a dobrovolné jednotky z Litomyšle a Čisté.

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