Požár průmyslové haly ve Vysokém Mýtě způsobil škodu za 236 milionů korun

Hořet začalo v noci na 22. listopadu, zasahovat musely dvě desítky profesionálních i dobrovolných jednotek. Halu bylo nutné zbourat a rozebrat. Mobilní laboratoře v okolních obcích nenaměřily zvýšené hodnoty nebezpečných látek v ovzduší.
Obyvatelé ale byli varováni, aby kvůli požáru v průmyslové zóně nevětrali a omezili pohyb venku, 23. listopadu odpoledne bylo doporučení zrušeno. Z haly v noci po příjezdu hasičů odešlo 13 lidí, jeden člověk byl lehce zraněn a na místě ho ošetřili zdravotníci.
Firmě v roce 2024 podle účetní závěrky stouply tržby z prodeje výrobků téměř na 615 milionů korun z předchozích 579 milionů, čistý zisk klesl ze 74,4 milionu na 52,5 milionu korun.
Hasiči bojovali s rozsáhlým požárem ve Vysokém Mýtě. Halu bude nutné zlikvidovat
Vyšetřování požáru se věnuje i policie. Trestní řízení pro podezření z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti rozšířila o poškození cizí věci. Zjišťování příčiny požáru podle tiskového mluvčího pardubických hasičů Lukáše Žejdlíka zatím není uzavřeno.