Požár průmyslové haly ve Vysokém Mýtě způsobil škodu za 236 milionů korun

  14:59
Loňský listopadový požár průmyslové haly společnosti P-Systems ve Vysokém Mýtě na Orlickoústecku způsobil škodu zhruba 236 milionů korun. Závod na výrobu pěnového polystyrenu požár zcela zničil. Vypukl v hale firmy, která vyrábí a prodává polystyrenové zateplovací systémy.

Hořet začalo v noci na 22. listopadu, zasahovat musely dvě desítky profesionálních i dobrovolných jednotek. Halu bylo nutné zbourat a rozebrat. Mobilní laboratoře v okolních obcích nenaměřily zvýšené hodnoty nebezpečných látek v ovzduší.

Hasiči likvidují rozsáhlý požár průmyslové haly ve Vysokém mýtě. (22. listopadu 2025)
Hasiči likvidují požár průmyslové haly ve Vysokém mýtě. (22. listopadu 2025)
Hasiči likvidují požár průmyslové haly ve Vysokém mýtě. (22. listopadu 2025)
V areálu firmy probíhaly ráno dohašovací práce.
Obyvatelé ale byli varováni, aby kvůli požáru v průmyslové zóně nevětrali a omezili pohyb venku, 23. listopadu odpoledne bylo doporučení zrušeno. Z haly v noci po příjezdu hasičů odešlo 13 lidí, jeden člověk byl lehce zraněn a na místě ho ošetřili zdravotníci.

Firmě v roce 2024 podle účetní závěrky stouply tržby z prodeje výrobků téměř na 615 milionů korun z předchozích 579 milionů, čistý zisk klesl ze 74,4 milionu na 52,5 milionu korun.

Hasiči bojovali s rozsáhlým požárem ve Vysokém Mýtě. Halu bude nutné zlikvidovat

Vyšetřování požáru se věnuje i policie. Trestní řízení pro podezření z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti rozšířila o poškození cizí věci. Zjišťování příčiny požáru podle tiskového mluvčího pardubických hasičů Lukáše Žejdlíka zatím není uzavřeno.

9. února 2026  14:59

