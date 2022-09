Elektrokoloběžka vzplanula při druhém dobíjení, málem zapálila garáž

Už po deváté zamířily tisíce lidí do bývalých kasáren v Pardubicích. V roky chátrajícím areálu se totiž jednou do roka...

Pardubické letiště v létě nabídne víc spojů ke Středozemnímu moři

Pardubické letiště příští rok v létě nabídne pasažérům lety do nových destinací. Chtělo by zároveň investovat do...