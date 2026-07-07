K hlášenému požáru vyjížděli hasiči v pondělí krátce před dvanáctou hodinou do Dolní Lipky na Orlickoústecku. Podle hasičů šlo od začátku o velmi komplikovaný a náročný zásah, protože se v objektu nacházelo několik tlakových lahví, u nichž hrozil výbuch. Situaci navíc komplikovala celodřevěná konstrukce, která umožnila plamenům rychlé šíření.
„Vzhledem k tomu, že měl objekt dřevěnou konstrukci, docházelo k šíření ohně extrémní rychlostí a během krátké chvíle pohltil prakticky celou dílnu,“ uvedl zastupující mluvčí krajských hasičů Miroslav Polák.
Hasiči museli nasadit čtyři vodní proudy i výškovou techniku. Nakonec se jim však podařilo dostat požár pod kontrolu a zabránit jeho rozšíření na přilehlou administrativní budovu, sklad soli a sklad solanky.
Po lokalizaci požáru začali hasiči pomocí bagru rozebírat nestabilní ohořelou konstrukci. Práce pak pokračovaly až do podvečera, kdy jednotky vyhledávaly a dohašovaly skrytá ohniska uvnitř trosek.
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„Na místě zůstala přes noc dobrovolná jednotka z Králík, která monitorovala požářiště. Předběžná výše škody byla vyčíslena v řádech milionů korun. Přesná příčina požáru zatím stále zůstává předmětem dalšího vyšetřování,“ doplnil Polák.