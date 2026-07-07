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Dílna lehla popelem, hrozil výbuch. Rozsáhlý požár způsobil milionovou škodu

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  9:05
Rozsáhlý požár dílny v Dolní Lipce zaměstnal v pondělí krátce před polednem...

Rozsáhlý požár dílny v Dolní Lipce zaměstnal v pondělí krátce před polednem profesionální i dobrovolné hasiče. Celý zásah komplikovaly tlakové lahve v objektu, u kterých hrozil bezprostřední výbuch. (6. července 2026) | foto: HZS Pardubického kraje

Rozsáhlý požár dílny v Dolní Lipce zaměstnal v pondělí krátce před polednem...
Rozsáhlý požár dílny v Dolní Lipce zaměstnal v pondělí krátce před polednem...
Rozsáhlý požár dílny v Dolní Lipce zaměstnal v pondělí krátce před polednem...
Rozsáhlý požár dílny v Dolní Lipce zaměstnal v pondělí krátce před polednem...
7 fotografií
Rozsáhlý požár dílny v Dolní Lipce zaměstnal v pondělí profesionální i dobrovolné hasiče. Celý zásah komplikovaly tlakové lahve v objektu, u kterých hrozil bezprostřední výbuch. Škoda je předběžně vyčíslena v řádech milionů korun.

K hlášenému požáru vyjížděli hasiči v pondělí krátce před dvanáctou hodinou do Dolní Lipky na Orlickoústecku. Podle hasičů šlo od začátku o velmi komplikovaný a náročný zásah, protože se v objektu nacházelo několik tlakových lahví, u nichž hrozil výbuch. Situaci navíc komplikovala celodřevěná konstrukce, která umožnila plamenům rychlé šíření.

„Vzhledem k tomu, že měl objekt dřevěnou konstrukci, docházelo k šíření ohně extrémní rychlostí a během krátké chvíle pohltil prakticky celou dílnu,“ uvedl zastupující mluvčí krajských hasičů Miroslav Polák.

Rozsáhlý požár dílny v Dolní Lipce zaměstnal v pondělí krátce před polednem profesionální i dobrovolné hasiče. Celý zásah komplikovaly tlakové lahve v objektu, u kterých hrozil bezprostřední výbuch. (6. července 2026)
Rozsáhlý požár dílny v Dolní Lipce zaměstnal v pondělí krátce před polednem profesionální i dobrovolné hasiče. Celý zásah komplikovaly tlakové lahve v objektu, u kterých hrozil bezprostřední výbuch. (6. července 2026)
Rozsáhlý požár dílny v Dolní Lipce zaměstnal v pondělí krátce před polednem profesionální i dobrovolné hasiče. Celý zásah komplikovaly tlakové lahve v objektu, u kterých hrozil bezprostřední výbuch. (6. července 2026)
Rozsáhlý požár dílny v Dolní Lipce zaměstnal v pondělí krátce před polednem profesionální i dobrovolné hasiče. Celý zásah komplikovaly tlakové lahve v objektu, u kterých hrozil bezprostřední výbuch. (6. července 2026)
7 fotografií

Hasiči museli nasadit čtyři vodní proudy i výškovou techniku. Nakonec se jim však podařilo dostat požár pod kontrolu a zabránit jeho rozšíření na přilehlou administrativní budovu, sklad soli a sklad solanky.

Po lokalizaci požáru začali hasiči pomocí bagru rozebírat nestabilní ohořelou konstrukci. Práce pak pokračovaly až do podvečera, kdy jednotky vyhledávaly a dohašovaly skrytá ohniska uvnitř trosek.

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„Na místě zůstala přes noc dobrovolná jednotka z Králík, která monitorovala požářiště. Předběžná výše škody byla vyčíslena v řádech milionů korun. Přesná příčina požáru zatím stále zůstává předmětem dalšího vyšetřování,“ doplnil Polák.

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