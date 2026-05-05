Muži při práci vzplála dílna. S popáleninami skončil v nemocnici

Autor:
  14:42aktualizováno  15:14
Všechny složky IZS zasahují u požáru dílny v Češkově ulici v Pardubicích, kde zrovna pracoval muž. Toho plameny popálily a záchranáři ho odvezli do nemocnice. V dílně se nacházelo i několik propanbutanových lahví, které hasiči vynesli ven. Příčina požáru zatím není jasná.

Požár byl oznámen ve 12.34 hasičům, kteří okamžitě vyrazili na místo a z objektu vynesli tři propanbutanové lahve. Lokalizovali ho následně krátce po třinácté hodině.

Podle mluvčí hasičů došlo ke vzplanutí při broušení. Další rozšíření plamenů již nehrozí, nyní probíhá dohašování.

Při broušení vzplála dílna. Popálený muž byl transportován do pardubické nemocnice. (5. května 2026)
Při broušení vzplála dílna. Popálený muž byl transportován do pardubické nemocnice. (5. května 2026)
Při broušení vzplála dílna. Popálený muž byl transportován do pardubické nemocnice. (5. května 2026)
Při broušení vzplála dílna. Popálený muž byl transportován do pardubické nemocnice. (5. května 2026)
„Na místo jsme vyslali čtyři jednotky hasičů, včetně velkoobjemových cisteren, které pojmou až devět tisíc litrů vody. Požár je nyní pod kontrolou a probíhá dohašování. Muž, který při požáru, utrpěl popáleniny, byl předán do péče zdravotníků,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Lucie Pipiš.

Po příjezdu policistů již hasiči na místě prováděli hasební práce. „Jeden z policistů na místo přivolal záchranou službu popálenému muži. Nyní policisté celou událost evidují a probíhá šetření, co se na místě přesně stalo,“ řekla policejní mluvčí Dita Holečková.

Starší muž je nyní v péči lékařů pardubické nemocnice. „Na místo jsme vyslali lékařskou a záchranářskou posádku, jelikož se jednalo o stupeň nejvyšší naléhavosti. Popáleniny s možným zasažením dýchacích cest, což může být potenciálně velmi nebezpečné,“ řekl mluvčí krajské záchranné služby Josef Strašík.

Příčina požáru zatím není jasná a bude předmětem dalšího vyšetřování. Předběžně odhadnutá škoda je podle policejní mluvčí v řádu statisíců korun.

