Ve Chvaleticích hořela dvougaráž. Hasiči vytáhli dvě propanbutanové lahve

Je to rebel! Většinu hlášek jsem vymyslel sám, vzpomíná Petr Nárožný

Premium

Spadlo ti to, Máchale, seber si to. Já přijdu. Je to rebel! Větičky, které zlidověly díky čtyřicet let staré pohádce S čerty nejsou žerty. Petr Nárožný v ní hrál nerudného kaprála. Teď pohádku uvádí...