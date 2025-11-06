Při likvidaci požáru bytu hasiči oživovali kočku, druhou už nezachránili

  10:29
Nešťastně skončil středeční požár bytu v Žamberku na Orlickoústecku. Jeho příčinou byl podle předběžného zjištění skřípnutý kabel u varné desky. V bytě se nacházely dvě kočky a morče. Jedna z koček bohužel nepřežila, druhou hasiči zachránili díky pohotovému poskytnutí první pomoci.
Skřípnutý kabel varné desky způsobil požár. Jedna z koček nepřežila. (5. listopadu 2025) | foto: HZS Pardubického kraje

K požáru došlo ve středu odpoledne v prvním patře sedmipatrového bytového domu v Žamberku. Za celou událostí byl podle vyšetřovatelů nejspíše skřípnutý kabel u varné desky, který zkratoval.

Na místo vyjíždělo celkem pět hasičských jednotek. Profesionálové ze Žamberku a Ústí nad Orlicí, dobrovolní hasiči ze Žamberku, Líšnice a Letohradu.

Skřípnutý kabel varné desky způsobil požár. Jedna z koček nepřežila. (5. listopadu 2025)

„Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že hoří v kuchyni bytu. Ohnisko požáru se nacházelo na varné indukční desce, ke které vedl přívodní kabel. Ten byl skřípnutý, došlo k jeho zkratu a následnému vznícení varné desky. V době příjezdu jednotek byl celý byt silně zakouřen,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková.

Hasiči při průzkumu interiéru zjistili, že v bytě sice nejsou žádní lidé, ale nalezli dvě kočky a morče. Jedna z koček bohužel při požáru zahynula, druhé hasiči okamžitě začali poskytovat první pomoc. Podali jí kyslík z dýchací techniky, což zvíře zachránilo, kočka se probrala a díky pohotové reakci hasičů přežila. Bez úhony oheň přečkalo i v úvodu zmíněné morče.

„Požár se podařilo lokalizovat a zlikvidovat zhruba 40 minut od nahlášení události. Následně hasiči provedli odvětrání zakouřených prostor,“ dodala Horáková.

Kočka přešlapující u hrnce vypnula pojistku sporáku a způsobila požár

Vyšetřovatel hasičů určil jako příčinu vzniku požáru technickou závadu na elektroinstalaci varné desky, bez porušení předpisů na úseku požární ochrany. Škoda byla předběžně vyčíslena na 500 tisíc korun, přičemž se hasičům podařilo uchránit majetek v hodnotě přibližně tří milionů korun.

