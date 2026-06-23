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„Plameny“ v okně vyděsily oznamovatele. Rozuzlení překvapilo hasiče i strážníky

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  14:31

Plameny v okně vyděsily oznamovatele. Rozuzlení překvapilo hasiče i strážníky. (23. června 2026) | foto: Městská policie Pardubice

Telefonát na tísňovou linku zaměstnal v sobotu večer hasiče i strážníky, kteří vyjížděli k hlášenému požáru jednoho z bytů v pardubických Polabinách. Na místě se nakonec ukázalo, že je všechno úplně jinak.

V sobotu krátce po 21. hodině nahlásil oznamovatel na tísňovou linku plameny, které na dálku spatřil v okně jednoho z bytů v pardubických Polabinách.

„Oznámení uvádělo možný požár v jednom z domů na Bělehradské ulici, jednotky hasičů okamžitě vyrazily na místo,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Lucie Pipiš.

Společně s hasiči vyrazila na místo i hlídka městské policie. Přestože místo důkladně prověřili, žádný požár se jim najít nepodařilo. Nakonec se ukázalo, že celá událost má mnohem méně dramatické rozuzlení, než by se na první pohled mohlo zdát. Zapadající slunce se odráželo od oken budovy tak intenzivně, že mohlo vytvořit dojem šlehajících plamenů.

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„Šlo o optický klam. Na střeše domu byla umístěna fólie, která se vlivem větru vlnila a společně s odlesky zapadajícího slunce vytvářela dojem požáru,“ dodala Pipiš.

Planý poplach zaměstnal všechny složky integrovaného záchranného systému, které se po provedení důkladného průzkumu vrátily zpátky na své základny.

„Určitě je důležité být pozorní ke svému okolí. Avšak v momentě, kdy oznamujeme tak závažnou věc, jako je požár, je lepší situaci prověřit a zjistit skutečný stav. Podobná oznámení totiž nejsou výjimkou,“ uvedl mluvčí pardubických strážníků Jiří Sejkora.

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