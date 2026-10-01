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Požár podkrovního bytu vyhnal z domu desítky lidí, útočiště našli v tělocvičně

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  11:55
Požár podkrovního bytu ve Vysokém Mýtě zaměstnal ve středu několik jednotek hasičů. Ještě před jejich příjezdem stihlo z domu odejít 39 obyvatel, tři lidé se nadýchali zplodin hoření. Město zajistilo náhradní ubytování. Škoda je vyčíslena na šest milionů korun.

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Hořet začal byt v podkroví domu ve Fibichově ulici krátce po osmnácté hodině. Podle mluvčí HZS Pardubického kraje Lucie Pipiš se obyvatelé začali evakuovat ještě před příjezdem prvních jednotek.

„Před příjezdem hasičů se samovolně evakuovalo 39 osob, tři osoby se nadýchaly zplodin hoření,“ uvedla Pipiš. Na místě zpočátku zasahovaly čtyři hasičské jednotky.

Kvůli likvidaci požáru nasadili hasiči také výškovou techniku. Následně dohašovali skrytá ohniska a rozebírali střešní konstrukci.

Požár podkrovního bytu ve Vysokém Mýtě (30. září 2026)
Požár podkrovního bytu ve Vysokém Mýtě (30. září 2026)
Požár podkrovního bytu ve Vysokém Mýtě (30. září 2026)
Požár podkrovního bytu ve Vysokém Mýtě (30. září 2026)
7 fotografií

Pro evakuované obyvatele vyjel z centrální hasičské stanice Pardubice evakuační autobus. Ten je přepravil do náhradního ubytování, které zajistilo město. Této možnosti podle hasičů využilo 36 obyvatel domu.

„Město Vysoké Mýto zajistilo večer pro osoby, které bydlely ve vyhořelém objektu, nouzové ubytování v tělocvičně v Průmyslové ulici v areálu technických služeb. Zajistili jsme základní potřeby včetně potravin a léků. Vše další se bude odvíjet od posouzení budovy ve Fibichově ulici,“ řekla mluvčí Vysokého Mýta Marie Lněničková. Budova je v soukromém vlastnictví.

Podle lidí z okolí se večer nedalo v ulici dýchat, jak byla celá ulice zahalena kouřem. Jednotlivé byty v objektu jsou ve vlastnictví více majitelů a slouží zejména k ubytování sociálně slabých.

„De facto je to taková ubytovna. Bydlí tam Češi, Romové i Ukrajinci. Ale nejde o problémové lidí, kteří by tady dělali nějaký virvál. Kdysi to bylo horší, měli tam i varnu drog, před lety tady byla i zásahovka,“ líčí muž, který bydlí o ulici dál a požár sleduje od středečního večera.

Dopoledne se na místě pohybovali vyšetřovatelé a hasiči, kteří požářiště hlídali.

Plameny pohltily střechu domu a přeskočily na stodolu se senem, shořelo i auto

Velitel zásahu ve 20:45 ohlásil lokalizaci požáru. Později byl stupeň požárního poplachu snížen na první a na místě zůstal přes noc dohled. Požár se hasičům podařilo zcela zlikvidovat krátce před půl jedenáctou večer.

Vzniklá škoda je předběžně vyčíslena na šest milionů korun. Příčinu vzniku požáru nadále zjišťují vyšetřovatelé.

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