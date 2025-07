Máte pocit, že během dne nemáte čas se ani nadechnout, natož si pořádně umýt ruce nebo osvěžit obličej? My to známe. Vlhčené ubrousky Babydream na...

Lanškroun získá přímé vlakové spojení na Pardubice, vznikne do dvou let

Do dvou let by měly do Lanškrouna jezdit přímé elektrické vlaky z Pardubic. Správa železnic totiž vypsala tendr na elektrifikaci tratě Rudoltice v Čechách – Lanškroun.