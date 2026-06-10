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Požár balkónu kvůli cigaretě. V nemocnici skončili tři lidé

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  11:26
Ve středu ráno vyjížděli hasiči k požáru v bytovém domě v Pardubicích, kde hořel balkón. Tři lidé se nadýchali zplodin z kouře a skončili v nemocnici. Za vzplanutí podle prvotního vyšetřování mohl nedopalek cigarety.
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Požár balkonu v Pardubicích (10.6.2026) | foto: ČTK

K požáru balkónu bytového domu došlo v sedmém patře. Patnáct lidí se evakuovalo preventivně ještě před příjezdem hasičů.

Požár balkonu v Pardubicích (10.6.2026)

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Hasičům se podařilo oheň rychle zlikvidovat a zdravotnickým záchranářům předali do péče tři lidi ve středně vážném stavu, kteří se nadýchali zplodin.

„Proto jsme jim začali podávat kyslík a následně transportovali do nemocnice,“ uvedl mluvčí zdravotnické záchranné služby Josef Strašík.

Podle mluvčí hasičů Lucie Pipiš byl příčinou požáru podle předběžných závěrů nedopalek cigarety. „Aktuálně provádíme průzkum bytu a okolních prostor,“ řekla Pipiš.

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