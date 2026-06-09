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VIDEO: Autobus v plamenech a mohutný dým, cestující stihli utéct

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  10:41
Požár autobusu a mohutný dým uzavřely v pondělí večer frekventovanou silnici I/35 mezi Býští a Hradcem Králové. Tvořily se dlouhé kolony v obou směrech. Řidič i cestující vyvázli bez zranění, všichni se dostali ven včas. Příčina požáru zatím není jasná.

K rozsáhlému požáru autobusu vyjížděli v pondělí krátce před osmnáctou hodinou profesionální hasiči z Holic a Hradce Králové zároveň s dobrovolnými hasiči z Holic a Býště. Ve voze, který zatím z nezjištěných příčin začal hořet na frekventované silnici I/35 jelo 38 cestujících, všichni se včas dostali ven.

„Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že autobus je požárem zasažen v plném rozsahu. Hasičům se podařilo požár zlikvidovat pomocí vodních proudů,“ uvedl krátce po zásahu zastupující mluvčí krajských hasičů Jan Sabolčík.

Autobus v plamenech a hustý dým ochromily dopravu. 38 cestujících stihlo utéct
Požár autobusu na silnici mezi Býští a Hradcem Králové. (8. června 2026)
Požár autobusu na silnici mezi Býští a Hradcem Králové. (8. června 2026)
Požár autobusu na silnici mezi Býští a Hradcem Králové. (8. června 2026)
5 fotografií

Silnice byla po dobu zásahu zcela neprůjezdná, v obou směrech se tvořily dlouhé kolony.

„Hasiči museli použít tři vodní proudy, aby se požár podařilo dostat pod kontrolu. V 19 hodin byl již plně zlikvidován a došlo k využití termokamery pro odhalení skrytých ohnisek,“ řekla mluvčí krajských hasičů Lucie Pipiš.

Dobíjeli baterii a začalo hořet celé auto. Pak chytil i dům

Předběžná výše škody je více než jeden milion korun, příčina požáru zatím zůstává předmětem dalšího vyšetřování.

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