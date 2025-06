Povodně 2024 Sledovat další díly na iDNES.tv

Loňské zářijové povodně měly hlavně na Moravě nebývalou intenzitu. Škody šly do miliard. Potíže byly i v Pardubickém kraji. Vylila se třeba Novohradka nebo Chrudimka. Pardubice se s velkou vodou popasovaly dobře. Ne však úplně celé.

Největší problémy byly na jihu města. „Zářijové povodně nejvíc ohrozily Mnětice a Nemošice. Bylanka ve Svítkově sice kulminovala, ale naštěstí se nevylila. Kdyby tam stoupla voda víc, projde kanalizací a vylije se zpětně,“ řekla náměstkyně primátora Jiřina Klčová.

V Nemošicích dělala potíže Chrudimka i Mnětický potok. Na řadě míst byla voda po kolena. Některé domy byly vyplaveny, byť šlo hlavně o sklepy a garáže. Drama srovnatelné s Jeseníky to sice nebylo, ale bylo evidentní, že právě v této části města nejsou protipovodňová opatření dostatečná. Majetek lidí byl poškozen i třeba v Drozdicích.

„V Drozdicích je desítky let stará hrázní zeď, která nám vrací vodu zpátky do vesnice. Je potřeba ji zbourat. Možná by pomohlo postavit zeď nahoře u Nemošic,“ řekl starosta městského obvodu IV Jan Procházka z ANO.

Než se město ve spolupráci s Povodím Labe pustí do práce, vznikne studie, která navrhne opatření a nastíní cenu celého díla. Dá se ovšem předpokládat, že odborníci v projektu navrhnou kolem Chrudimky zemní val a tím se zvednou břehy. Na nich může být pěší stezka či cyklostezka. Ostatně tak je chráněno město na mnoha místech před vodou z Labe.

„Tam, kde to nebude možné, protože jsou tam blízko rodinné domy, mohou být betonové zídky, jako jsou například u Automatických mlýnů,“ řekla náměstkyně Klčová z ANO.

Ve Svítkově a Popkovicích moc prostoru na úpravy kolem Bylanky podle političky není. „Tam by se patrně muselo dát udělat mobilní hrazení, instalovalo by se, kdyby hrozila velká voda,“ uvedla Klčová.

Na projektu město bude muset spolupracovat se správcem toků – tedy státní firmou Povodí Labe. „Musíme ochránit naše obyvatele a pozemky, řešili bychom společně, co by šlo z dotace, co bychom platili my, co by platilo Povodí,“ řekla Jiřina Klčová a dodala, že za studii radnice zaplatí 789 tisíc korun bez daně.

Podle starosty městského obvodu VI Petra Králíčka není problém samotná Bylanka, která se v katastru města vlévá do Labe, ale povodňové mapy, které se před pár lety změnily. Počet rodinných domů, které by se podle těchto map ocitly pod stoletou vodou, se tak zvýšil o stovky.

„Povodí Labe přepočítalo průtoky a najedou stoletá voda stoupla, tím pádem se domy ocitly papírově pod vodou. Snížila se tím hodnota nemovitostí a lidem stouply pojistky na domy. Abychom zvedli ceny nemovitostí na původní úroveň, museli bychom udělat protipovodňová opatření,“ řekl Králíček zvolený za Pardubice pro lidi.

Podle současných záplavových map odborníkům vychází, že se Bylanka bude rozlévat mnohem víc. Město si ale myslí, že je chyba ve výpočtu. „Už jsme se dvakrát sešli s obvodem, krajem a pořizovatelem nového měření. Jsou náznaky, že možná došlo k chybě při vypracování nových povodňových modelů. Nedokážeme se domluvit na tom, jestli to skutečně chyba je a kdo to předělá, táhne se to rok a půl,“ řekla Jiřina Klčová.

Náměstkyně ale dodala, že rozvodněnou Bylanku město podceňovat nechce. „Loni jsme viděli, že Bylanka byla po okraj, kdyby ještě jeden den pršelo, tak se to někde určitě vylilo. Výhoda je, že v lokalitách mezi letištěm a Dřenicemi jsou rozlivové louky a nešlo by to hned do obydlí,“ dodala Klčová.