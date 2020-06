Studny jsou po úniku ze skladu hmotných rezerv bez nafty, ale plné bahna

10:40 , aktualizováno 10:40

Rozbory vzorků vody vyloučily kontaminaci ropnými látkami ve studnách v Kostelci u Heřmanova Městce a okolí. Prohlédnout je nechala Správa státních hmotných rezerv poté, co z jejího blízkého skladu unikla po nedělních přívalových deštích nafta. Studny však nelze používat dál.

Hasiči v Klešicích na Chrudimsku upravují nornou stěnu na Podolském potoku, do kterého unikla nafta ze skladu Správy státních hmotných rezerv v nedalekém Kostelci u Heřmanova Městce. Následkem silné bouřky proud vody jednu z nádrží nadzvedl a poškodil. Ropné látky se dostaly do dešťové kanalizace a odtud do potoka. (16. června 2020) | foto: Josef Vostárek, ČTK