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Poetické Postřižiny a Hrabalovo pábení ukážou na jevišti krásu života

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  8:35
Štěpán Pospíšil jako Francin a Eliška Jechová jako Maryška při zkoušce komedie...

Štěpán Pospíšil jako Francin a Eliška Jechová jako Maryška při zkoušce komedie Postřižiny, kterou ve Východočeském divadle v Pardubicích režíruje Petr Novotný. (13. října 2026) | foto: Josef Vostárek, ČTK

Štěpán Pospíšil jako Francin, Eliška Jechová jako Maryška a Martin Mejzlík jako...
Eliška Jechová v roli Maryšky při zkoušce komedie Postřižiny, kterou ve...
Eliška Jechová jako Maryška a Petr Borovec jako Pepin při zkoušce komedie...
Eliška Jechová jako Maryška a Martin Mejzlík jako Dr. Gruntorád při zkoušce...
12 fotografií
Básnička psaná na pivovarskou zeď. Tak charakterizuje režisér Petr Novotný svou úpravu novely Bohumila Hrabala Postřižiny, kterou v premiéře uvede v sobotu Východočeské divadlo Pardubice. Postavy a jejich zvyky z městečka, „kde se zastavil čas“, zná díky filmovému zpracování Jiřího Menzela asi každý. Ovšem cesta k tomu, aby rozvážný Francin, krásná Maryška a hulákající Pepin přišli až na pardubické jeviště, byla trochu trnitá.

„Dali jsme si zdánlivě ne úplně složitý úkol – potěšit diváka, aby odcházel s pohlazenou duší. V té době už jsme věděli, že náš soubor opustí Pepa Láska, a nevěděli jsme, jestli za něj přijde někdo v jeho věku. Byli jsme v kritické situaci nedostatku mladých mužů. Když jsme hledali vhodné hry, zastavili jsme se nejprve u Tří mušketýrů. Hráli jsme je začátkem tisíciletí, takže nás na chvilku napadlo, že bychom je mohli zase přivést na jeviště,“ řekla dramaturgyně Jana Pithartová.

„Ale pak mi došlo, že i když je princip hry postavený na tom, že starý D’Artagnan vzpomíná, musí tam být nejen mladí mušketýři, ale i velká banda kolem nich. Takže mušketýry jsme odložili. Ten princip vzpomínání na jevišti mi ale připomněl, že před sedmi lety udělal stejným způsobem Petr Novotný Postřižiny v Olomouci, a zeptala jsem se ho, co by říkal na to udělat Postřižiny u nás,“ doplnila.

Podstatou Hrabalovy novely je právě vzpomínání zralé Maryšky na první roky soužití s manželem Francinem, který byl správcem pivovaru, s jeho bratrem Pepinem, jehož původně čtrnáctidenní návštěva se protáhla na dobu hodně neurčitou, a na bláznivé nápady, které ze spojení Maryška – Pepin vyšly. Nutno podotknout, že Petr Novotný chvíli s tímto titulem váhal. Až po nějaké době přišel s nápadem, že by akcentoval i ženské postavy, které byly v knize, a napsal pro ně role.

Štěpán Pospíšil jako Francin, Eliška Jechová jako Maryška a Martin Mejzlík jako Dr. Gruntorád při zkoušce komedie Postřižiny, kterou ve Východočeském divadle v Pardubicích režíruje Petr Novotný. (13. října 2026)
Eliška Jechová v roli Maryšky při zkoušce komedie Postřižiny, kterou ve Východočeském divadle v Pardubicích režíruje Petr Novotný. (13. října 2026)
Eliška Jechová jako Maryška a Petr Borovec jako Pepin při zkoušce komedie Postřižiny, kterou ve Východočeském divadle v Pardubicích režíruje Petr Novotný. (13. října 2026)
Eliška Jechová jako Maryška a Martin Mejzlík jako Dr. Gruntorád při zkoušce komedie Postřižiny, kterou ve Východočeském divadle v Pardubicích režíruje Petr Novotný. (13. října 2026)
12 fotografií

„Když se totiž podíváte na film, zjistíte, že v něm jsou pouze dvě ženy – Maryška a pivovarská účetní. Okolo Maryšky byl jenom mužský svět, ale musíme si uvědomit, že v městečku nežili jenom muži. Tak jsem k Maryšce dodal i jiné ženy. Každá je jiná, jejich ženství se liší a celý text je najednou veselejší,“ uvedl Petr Novotný.

Podle něj se Hrabalova mnohovýznamovost a krásné básnění velmi obtížně pojmenovávají a člověk se může dlouze zamýšlet, co tím chtěl Hrabal vlastně říct. „Každý herec to cítil jinak a nacházel v textu nové věci, o kterých já sám třeba předtím vůbec neuvažoval. Společně jsme napsali báseň na pivovarskou zeď. Máme i velmi jednoduchou dekoraci, úmyslně, aby se na ni divák vůbec nedíval. Aby koukal jenom na herce a jim do očí, aby k nim měl blízko a herci měli čas hrát všechno pořádně a detailně, přesně tak, jak to Hrabal napsal,“ řekl Novotný.

Maryšky jsou v pardubické inscenaci dvě – mladou dychtivou s občas poměrně bláznivými nápady hraje Eliška Jechová. Tu starší zklidněnou a vzpomínající, ale stále milující život Romana Chvalová. Jejího manžela a správce pivovaru ztvární Štěpán Pospíšil. Nepřehlédnutelnou postavou je samozřejmě jeho věčně hulákající bratr Pepin.

„Když jsem dělal inscenaci v Olomouci, zjistil jsem, že tam Pepina prostě nemám. Nemyslím to tak, že by tam byli špatní herci, ale žádný z nich nebyl Pepin. Proto ho nakonec hrála Vendula Nováková. To v Pardubicích bylo od začátku jasné, že tady Pepin je – Petr Borovec. Nikdo jiný to být nemohl. On v civilu krásně vypráví, vtipně a dlouze, člověk ho rád poslouchá. A Petr ty složité Pepinovy věty, kde je pět významů, čte po smyslu. Ani jednou se nezarazí. To je opravdu pábitel na jevišti! Je velká radost, když role sedne herci do srdce. A to se tady stalo,“ uvedl režisér.

Postřižiny i Naši furianti. Humor bude v Pardubicích hrát hlavní roli

O krásné zlaté vlasy Maryšky se coby kadeřník bude starat Josef Pejchal, dále hrají Martin Mejzlík, Jan Vápeník, Radek Žák, Jindra Janoušková, Dagmar Novotná nebo třeba Martina Sikorová.

„Bohumil Hrabal dal Pepinovi na náhrobek jeho oblíbenou větu: ‚Ó, ten život je k zešílení krásnej. Ne že by byl, ale já ho tak vidím.‘ A přesně tak jsme uvažovali i my. Je to inscenace o tom, že život je krásnej. My ho tak prostě vidíme,“ dodal Novotný s vírou, že divák bude po zhlédnutí novinky na jevišti městského divadla uvažovat stejně.

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