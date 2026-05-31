Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Postřižiny i Naši furianti. Humor bude v Pardubicích hrát hlavní roli

Autor:
  9:49
Převážně komediální tituly, současné adaptace klasiky a silné lidské příběhy. Takovou podobu má dramaturgický plán městského divadla v Pardubicích pro novou sezonu.

Východočeské divadlo Pardubice. | foto: Michal Klíma, MAFRA

Ta nynější ještě zdaleka neskončila, již koncem příštího týdne herci naskočí do maratonu plenérových představení, v němž mimo jiné uvedou Erbenovu Kytici, ale i tak už lze vzhlížet k sezoně s pořadovým číslem 117.

„Věřím, že je na co se těšit, setkáme se s prací známých a osvědčených autorů, režisérek a režisérů, ale také osobitých mladých tvůrkyň a tvůrců,“ uvedla šéfdramaturgyně pardubického Východočeského divadla Anna Zindulková Hlaváčková.

Sezonu otevře v říjnu na Malé scéně ve dvoře česká premiéra současné britské adaptace Wildeova románu Obraz Doriana Graye s názvem Dorian.

„Je to poměrně pozoruhodná adaptace, která vznikla před pěti lety ve Velké Británii a nás zaujala tím, že nejde jen po známém příběhu Doriana Graye, ale zabývá se i životem Oscara Wildea a prolíná příběh románu s jeho životním příběhem. Inscenace bude mít zábavný, až kabaretní formát, kde čtyři herci sehrají všechny postavy,“ řekla Anna Zindulková Hlaváčková.

Česká klasika nebude chybět

Další postavy, které tentokrát jistě najdou vděčné diváky, budou okouzlující Maryška, její poněkud upjatý manžel a správce pivovaru Francin a samozřejmě také hlučný Pepin, jehož původně dvoutýdenní návštěva se protáhla na dobu neurčitou, ne-li věčnou... Ty a mnohé další kouzelné figurky známé z humoristické novely Bohumila Hrabala Postřižiny oživí na hlavním jevišti kmenový režisér divadla Petr Novotný.

Další českou klasiku uvede divadlo těsně před Vánocemi, a to Stroupežnického Naše furianty, s podtitulem A kdo je víc. „Rozhodně nepůjde o zaprášený skanzen v krojích, ale o současnou komedii. Naše české furiantství, žabomyší války a soupeření nás totiž provázejí dodnes,“ řekla Zindulková Hlaváčková. Součástí inscenace bude také živá hudba v podání herců, kteří na scéně vytvoří malou hospodskou kapelu.

I po Novém roce zůstane dramaturgie v komediálním žánru, jeviště se totiž promění v Klec bláznů. Akcentuje zejména odvahu žít nikoli podle společenského úzu, ale podle sebe a svých představ.

„S lehkostí, humorem a nadhledem odhaluje pokrytectví společnosti, která ze strachu odmítá vše jiné, cizí a nepoznané. Ale láska, když jí dáme prostor, dokáže otevřít oči i těm nejzatvrzelejším,“ řekla dramaturgyně Jana Pithartová.

Příběh silné ženy

Nebude opět chybět ani autorská hra psaná přímo pro pardubické herce. „Chtěli jsem jako protiváhu k Dorianovi nějaký silný ženský příběh. Autorka a režisérka Viktorie Vášová pro nás napsala hru Sibylla. Jejím předobrazem je skutečná historická postava Maria Sibylla Merian. Dalo by se říct, že to byla první entomoložka a ekoložka. Na sklonku 17. století, kdy hlavním úkolem žen bylo pečovat o domácnost, překvapila svou průbojností. Rozvedla se a dokázala si na vědu i na živobytí vydělat svým uměním,“ řekla Zindulková Hlaváčková.

V plánu je i inspirace Shakespearem, respektive milostný příběh Mámení na motivy jeho hry Jak se vám líbí. Komedii o úniku z reality všedních dní okoření svou hudbou i diskžokej.

Sezonu uzavře americké psychologické drama Arthura Millera Smrt obchodního cestujícího. „Má velké paralely se současností. Známý příběh obchodního cestujícího Willyho Lohmana dnes v době všeobecného tlaku na výkon, v éře posedlé produktivitou, z níž pramení dluhy fyzické i psychické a nejedno vyhoření, nabývá pravděpodobně ještě větší aktuálnosti,“ dodala Anna Zindulková Hlaváčková.

Své místo budou mít v nové sezoně i cyklus scénických čtení INprojekty a hudebně-literární večery v klubu Poedium.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Mladík obviněný z vraždy spolužačky jde do vazby. U soudu vypovídal

Pardubice

Soud v Ústí nad Orlicí poslal do vazby mladíka, který je obviněný z vraždy dívky u střední školy v Pardubicích. Hrozí mu až deset let ve vězení.

Nebezpečná záměna. Hledá se žena, které omylem prodali jedovatou bylinu

Plody mochyně peruánské bývají nazývané třešněmi Inků. Přidávají se ovšem nejen...

Obecní úřad v Opatovicích nad Labem na Pardubicku hledá ženu, která si v pondělí 11. května 2026 v Libišanech zakoupila zeleninovou sadbu a mochyni peruánskou. Tu však prodavač omylem zaměnil za...

Největší stavba v Pardubicích od revoluce. Pernerka zabere více než pět fotbalových hřišť

Vizualizace budoucího obchodního centra Galerie Pernerka v Pardubicích. (28....

Přes šest stovek hlubinných pilot, sedm věžových jeřábů, 200 tisíc kubíků odtěžené zeminy, více než dvacet odčerpávacích studní a samozřejmě tisíce a tisíce kubíků betonu. Už více než rok se staví...

Nová cyklostezka končí v půlce cesty, cyklisté musejí na zbylém úseku riskovat

Nově otevřený čtyřkilometrový úsek cyklostezky z Trojanovic do sedla Pindula....

Slavnostní otevření nové čtyřkilometrové cyklostezky z Trojanovic na Novojičínsku do horského sedla Pindula za 131 milionů korun provázely úsměvy politiků, ale i tvrdá realita. Navazující úsek směrem...

Proces s K. H. Frankem: Historik Kyncl v jeho pouzdru objevil po 80 letech dětské vlasy

Soudní proces s nacistickým zločincem K. H. Frankem začal před Mimořádným...

Karl Hermann Frank byl přímo zodpovědný nejen za brutální teror a popravy, ale také za vyhlazení Lidic a Ležáků. Historik Vojtěch Kyncl po 80 letech od popravy řezníka českého národa objevil v jeho...

Postřižiny i Naši furianti. Humor bude v Pardubicích hrát hlavní roli

Východočeské divadlo Pardubice.

Převážně komediální tituly, současné adaptace klasiky a silné lidské příběhy. Takovou podobu má dramaturgický plán městského divadla v Pardubicích pro novou sezonu.

31. května 2026  9:49

Hledání místa pro nový útulek končí. Začne růst letos u pardubického letiště

Chcete mě?

Pardubice zahájí nejspíš na podzim stavbu útulku pro zaběhnutá zvířata. Po letech marného hledání vhodného místa se bude stavět u Popkovic. Akce město vyjde na více než 160 milionů.

30. května 2026  9:33

Havaroval a zmizel. Policie pátrá po muži, který odešel od nehody neznámo kam

Policie pátrá po pohřešovaném Dominiku P. (29. května 2026)

Policisté od čtvrtečního večera pátrají po mladém muži, který po dopravní nehodě na Chrudimsku odešel neznámo kam. Domů se ale nevrátil, nikomu nezavolal a dosud o sobě nepodal jedinou zprávu....

29. května 2026  14:57

Na Chrudimsku hořel dům se sociálními službami, evakuovali 17 lidí včetně dětí

Požár domu se sociálními službami na Chrudimsku, obec evakuovala 17 lidí. (29....

V Možděnicích na Chrudimsku, které jsou součástí obce Vysočina, od pátečního rána hořel bytový dům se sociálními službami. V domě se v době požáru nacházely i mladé rodiny s dětmi. Obci se podařilo...

29. května 2026  7:20,  aktualizováno  13:16

Soud poslal do vazby osmého obviněného ze žhářského útoku na halu v Pardubicích

Žalobce žádal vazbu pro obviněného z útoku na zbrojovku. Soud souhlasil (6....

Okresní soud v Pardubicích ve čtvrtek poslal do vazby cizinku, která je obviněná z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding. Ve vazbě je tak v Česku v této kauze už osm lidí. Žena na...

28. května 2026  20:14,  aktualizováno  21:58

Největší stavba v Pardubicích od revoluce. Pernerka zabere více než pět fotbalových hřišť

Vizualizace budoucího obchodního centra Galerie Pernerka v Pardubicích. (28....

Přes šest stovek hlubinných pilot, sedm věžových jeřábů, 200 tisíc kubíků odtěžené zeminy, více než dvacet odčerpávacích studní a samozřejmě tisíce a tisíce kubíků betonu. Už více než rok se staví...

28. května 2026  16:42

Promění stavby po Dolní Moravě i tu Horní? Soud řeší spor o horskou krajinu

Součástí resortu na Dolní Moravě je i oblíbená Stezka v oblacích.

Kdy drobná stavba začne být součástí stavebního boomu, který mění ráz chráněné horské krajiny? Přesně to nyní řeší krajský soud ve sporu o novostavby v Dolní Moravě.

28. května 2026  11:26

Pardubice slaví, v semifinále vyřadily Brno. Tomu nepomohlo ani Kejvalových 28 bodů

Luboš Kovář a Jamonda Bryant z Pardubic si plácají v šestém semifinále Maxa NBL.

Pardubičtí basketbalisté si poprvé zahrají finále Maxa NBL. V semifinále vyřadili Brno 4:2 na zápasy, šesté utkání na soupeřově palubovce vyhráli 98:87. Trey Bonham přispěl k postupu 33 body. O titul...

27. května 2026  21:50,  aktualizováno  22:44

Los hokejové Ligy mistrů rozhodl. Na koho narazí české týmy v sezoně 2026/27?

Pardubičtí hokejisté slaví vítězství v pátém finále extraligy.

Mistr extraligy Pardubice se v příští sezoně hokejové Ligy mistrů utká doma se švédskými celky Växjö a Rögle a s polským klubem Tychy. Venku čeká Dynamo konfrontace s finskými týmy KooKoo Kouvola,...

27. května 2026  17:06

Polská silnice se blíží k hranici. Na českém území výběr trasy míří do finále

Nová silnice spojuje Červenou Vodou, Horní a Dolní Boříkovice a hraniční...

Ředitelství silnic a dálnic předloží Centrální komisi ministerstva dopravy hotovou technickou studii na zkapacitnění příhraničního úseku silnice I/43, který má navázat na plánovanou polskou...

27. května 2026  15:41

Nebezpečná záměna. Hledá se žena, které omylem prodali jedovatou bylinu

Plody mochyně peruánské bývají nazývané třešněmi Inků. Přidávají se ovšem nejen...

Obecní úřad v Opatovicích nad Labem na Pardubicku hledá ženu, která si v pondělí 11. května 2026 v Libišanech zakoupila zeleninovou sadbu a mochyni peruánskou. Tu však prodavač omylem zaměnil za...

27. května 2026  11:46

Šlo o tvrzení proti tvrzení, řekl soud a zrušil rozsudek za opakované znásilňování

Ústavní soud

Ústavní soud zrušil rozsudek nad mužem odsouzeným za opakované znásilňování ženy, kterou měla od dětství v péči jeho partnerka. V nálezu poukázal na presumpci neviny.

27. května 2026  10:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.