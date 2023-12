Chrudim chtěla poštu, kde by pracovali hendikepovaní. Nemůže nikoho sehnat

Stejně jako všechna větší města v zemi i Chrudim na konci června zasáhlo zrušení tří set poboček České pošty, které nejvíce prodělávaly. Lidem ze čtyř tamních poboček zbyla jen pošta na Resselově náměstí, kam nejezdí městská doprava a kde se ve špičce obtížně parkuje.

Chrudimská radnice proto chtěla příští rok otevřít novou pobočku České pošty Partner plus, kde by bylo možné nejen odeslat balík, vyzvednout peníze, ale také si vyřídit třeba rybářský lístek, parkovací kartu nebo koupit vstupenky do divadla.

Z nápadu zatím sešlo. Město totiž nenašlo dostatečný počet lidí s hendikepem, kteří by tam byli ochotni pracovat a na které by Chrudim mohla inkasovat příspěvky od státu.

Radnice totiž počítala s tím, že kdyby v ní zaměstnalo lidi s hendikepem, nemuselo by na její provoz doplácet.

„Nemůžeme sehnat lidi. Spolupracujeme s úřadem práce, který nám vytipoval vhodné pracovníky, ale aby to mohlo fungovat v režimu sociálního podniku, tedy se státní dotací na zaměstnávání hendikepovaných, tak tolik schopných postižených, aby mohli obsluhovat přepážku pošty a provádět související úkony, tady v tuto chvíli nemáme,“ řekl starosta Chrudimi František Pilný.

Město by pro spuštění pobočky potřebovalo devět zaměstnanců, z toho osm hendikepovaných, ale zatím našla jen dva.

Pošta funguje lépe, říká město

Druhým a zajímavějším důvodem, proč pobočka zatím nevznikne, je spokojenost města s tím, jak pošta na náměstí funguje. Scénáře varující před frontami nespokojených zákazníků na Resselově náměstí v Chrudimi se nenaplnily. Stížnosti lidí na chod České pošty radnice nezaznamenala. Čekací lhůty jsou podle starosty krátké.

„Jednou jsem tam byl odbaven za 24 vteřin. Pošta navýšila počet otevřených překážek, myslím, že zrychlila i své vnitřní procesy,“ uvedl Pilný. Město u pošty zřídilo možnost zaparkovat na patnáct minut zdarma.

Od července je v Pardubickém kraji o šestnáct poboček České pošty méně, dotklo se to šesti měst. V Pardubicích zaniklo šest poboček, původně jich mělo být sedm.

Města čekala na to, jak menší počet poboček České pošty obstojí. Zatím se zdá, že si vedou slušně. Starostové si nestěžují. Pošta se snaží nejenom v Chrudimi, ale například i v Ústí nad Orlicí či Svitavách, kde je otevřeno daleko více přepážek než před redukcí poboček.