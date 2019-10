Na úřad v Hlinsku hledají posla. Mzdu bude mít na minimu

Prim nebude výjimečně hrát odborná způsobilost, ani jazyková vybavenost, ale fyzická zdatnost. I tak se dá formulovat jeden z požadavků na uchazeče na pozici posla, který od nového roku rozšíří řady úředníků Městského úřadu v Hlinsku.

„Pozici s takto hezkým názvem máme na úřadě zřízenou už roky a velmi se nám osvědčila. Teď hledáme náhradu za člověka, který odešel,“ říká tajemnice Městského úřadu v Hlinsku Marta Nováková.

„Posel plní roli kurýra, který roznáší zásilky městského úřadu adresátům na území města. Využívat vlastního zaměstnance k roznosu pošty nám dovoluje správní řád. Při dnešních cenách dopisů s doručenkou nám to ušetří nemalé finanční prostředky,“ dodává tajemnice k oficiální pozici s líbivým názvem, kterou zákonodárce zanesl do katalogu prací ve veřejné správě.

„Opravdu se podle katalogu prací vydaného nařízením vlády číslo 222 z roku 2010 jmenuje takto zvláštně. Má katalogové číslo 1.06.02,“ ujišťuje tajemnice a nahlíží do katalogu, kde je ve stejné skupině kromě posla i rozmnožovač, vážný, domovník nebo telefonista.

Úkolem posla nebude jen denní roznos 20 až 30 úředních zásilek s kulatým razítkem, ale i drobné administrativní práce. „Plánujeme, že náš zaměstnanec bude roznášet zásilky každý den dopoledne. Odpoledne by se věnoval administrativě na odboru dopravy,“ říká Marta Nováková ke kombinované pozici posla, administrativního a spisového pracovníka.

Uchazečům musí stačit maximálně 21 tisíc

Jediným větším nárokem v požadavcích na uchazeče je středoškolské vzdělání s maturitou, čemuž odpovídá i tabulková mzda. Budoucí posel by spadal do druhé platové třídy, kde se plat podle délky praxe (až nad 32 let) podle aktuální tabulky pohybuje od 9 990 do 15 050 korun hrubého.

„Díky kombinované pozici jsme plat vytáhli alespoň na šestou platovou třídu, kde se hrubý tarifní plat pohybuje od 14 tisíc do téměř 21 tisíc korun. Jinak bychom asi těžko někoho sháněli,“ dodává tajemnice městského úřadu.

Navíc všem zaměstnancům ve veřejném sektoru by od příštího roku měl vzrůst plat o 1500 korun, tedy včetně poslů.