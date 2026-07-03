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Kdysi namíchl i kapelu Nazareth. Promotér u soudu popřel, že je podvodník

Autor:
  16:18
Dlouholetý zvukař a pořadatel hudebních akcí Marek Zídka v pátek u Obvodního soudu pro Prahu 6 odmítl, že se dopustil podvodu. Podle obžaloby si půjčil od známého stovky tisíc korun na pardubickou klubovou párty s účastí světových dýdžejů, i když věděl, že je zadlužený a peníze věřiteli nevrátí. Zídka takový úmysl popírá.

Soudy

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Kdysi namíchl i kapelu Nazareth. Promotér u soudu popřel, že je podvodník

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