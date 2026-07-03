Kdysi namíchl i kapelu Nazareth. Promotér u soudu popřel, že je podvodník
Homole hraje všemi barvami. Takto dělníci pracují na půlkilometrovém tunelu na D35
Na dálničním úseku dálnice D35 mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem je téměř půlkilometrový dálniční tunel technicky nejnáročnějším stavebním objektem. Podle všeho však má už největší komplikace za sebou....
Vojáci z elitního pluku převzali nová útočná vozidla, Česku je darovali Američané
Chrudimští výsadkáři dnes dopoledne slavnostně převzali první taktická vozidla Flyer 72 Heavy Duty, která nahradí nepříliš moderní stroje Land Rover Defender Kajman. Vozidla pro snadný průchod...
Zatím bez obchodů a pokladen. Už teď je ale na pardubickém nádraží víc prostoru
Rozsáhlá rekonstrukce památkově chráněné nádražní budovy v Pardubicích vstoupila do další fáze. Cestující mohou od úterý využívat nově opravenou polovinu odbavovací haly. Přestože nově zpřístupněná...
Ani nepřejdeme silnici. Tisíce aut se kvůli dostavbě D35 povalí přes vesnici
Letní prázdniny v Ostrově na Chrudimsku budou pořádně horké. A nepůjde jen o počasí. Kvůli dostavbě dálnice u tunelu Homole zamíří od příštího týdne veškerý tranzitní provoz přes obec. Starosta s...
Pizza s řízkem i smaženým sýrem. Nejdřív jsem si klepal na čelo, říká restauratér
Na pizzu se dá přidat mnoho ingrediencí. Od klasických až po odvážné moderní kombinace. Jeden z největších českých gastro úletů vznikl před pár měsíci v Seči na Chrudimsku, kde v restauraci u...
Kdysi namíchl i kapelu Nazareth. Promotér u soudu popřel, že je podvodník
Dlouholetý zvukař a pořadatel hudebních akcí Marek Zídka v pátek u Obvodního soudu pro Prahu 6 odmítl, že se dopustil podvodu. Podle obžaloby si půjčil od známého stovky tisíc korun na pardubickou...
Žijeme Pardubice chtějí vyhrát volby, pomýšlejí si i na post primátora
Politické uskupení Žijeme Pardubice spojilo pro letošní komunální volby téměř všechna místní sdružení. To z nich dělá jednoho z favoritů v boji o primátorské křeslo. To přiznává i lídr Jakub...
Legalizace černé stavby na Chrudimsku neprošla. Poškodil zdi domu vandal?
Další pokus o legalizaci černé stavby rodinného domu ve Včelákově na Chrudimsku narazil. Zastupitelé městyse odmítli návrh na změnu územního plánu, která by jinak mohla otevřít cestu k dodatečnému...
Zatím bez obchodů a pokladen. Už teď je ale na pardubickém nádraží víc prostoru
Rozsáhlá rekonstrukce památkově chráněné nádražní budovy v Pardubicích vstoupila do další fáze. Cestující mohou od úterý využívat nově opravenou polovinu odbavovací haly. Přestože nově zpřístupněná...
Chrudim prodala firmě CityZen pozemky na stavbu haly, nyní je chce koupit zpět
Chrudim v roce 2022 podpořila místní firmu CityZen a prodala jí pozemky v průmyslové zóně na stavbu nové výrobní haly. Ta však doposud nevznikla a teď se ukázalo, že město do smlouvy nedalo pojistku,...
Muž osahává ženy a dívky v pardubické MHD, ruce při tom zkouší maskovat
Případem nevhodného chování muže k ženám ve vozech pardubické městské hromadné dopravy se zabývají policisté. Podle informací iDNES.cz si muž cíleně přisedává k samostatně cestujícím ženám a dívkám,...
Vojáci z elitního pluku převzali nová útočná vozidla, Česku je darovali Američané
Chrudimští výsadkáři dnes dopoledne slavnostně převzali první taktická vozidla Flyer 72 Heavy Duty, která nahradí nepříliš moderní stroje Land Rover Defender Kajman. Vozidla pro snadný průchod...
Boj o miliardy z daní nevyšel. ÚS odmítl přepsat pravidla pro kraje
Už dvě dekády se krajům v Česku rozdělují peníze z daní podle neměnných pravidel. Některé regiony si stěžují, že v přepočtu na obyvatele dostávají oproti svým sousedům málo. A že rozdělovací...
Na poutích vykořisťovali dělníky, viní otce a jeho dva syny. Jsou ve vazbě
Policie stíhá tři rodinné příslušníky z prostředí pouťové zábavy za pracovní vykořisťování. Podle vyšetřovatelů zneužívali jako organizovaná skupina tíživé životní situace poškozených, kteří...
Vedro ve městech decimuje holuby. Kromě dalších ptáků trpí i mláďata netopýrů
Extrémní letní teploty neohrožují jen lidi. Záchranné stanice v posledních dnech přijímají stále více ptáků, kteří zkolabovali z vedra, nebo mláďat bez známek života, která vypadla z přehřátých...
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...
Ani nepřejdeme silnici. Tisíce aut se kvůli dostavbě D35 povalí přes vesnici
Letní prázdniny v Ostrově na Chrudimsku budou pořádně horké. A nepůjde jen o počasí. Kvůli dostavbě dálnice u tunelu Homole zamíří od příštího týdne veškerý tranzitní provoz přes obec. Starosta s...
Schváleno. Pardubice mají nový územní plán, brzy se ale bude měnit
Trvalo šestnáct let, než se v Pardubicích dopracovali ke schválení nového územního plánu města. Tedy zásadního dokumentu, který má vliv na rozvoj a budoucnost celé aglomerace. Změny ale přijdou brzy.