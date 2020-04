Pardubice začaly opravovat Zámeček, památník připomíná popraviště gestapa

Památník Zámeček nyní stojí vedle továrny Foxconn na jihovýchodě Pardubic obklopený borovicemi a zelení. Ovšem v první polovině čtyřicátých let tam byla cvičná střelnice záložního policejního pluku Böhmen. Nacisté ji v létě roku 1942 proměnili na popraviště gestapa.

Od 3. června do 9. července 1942 tam bylo popraveno 194 českých vlastenců včetně těch z vypálených Ležáků. Těla zavražděných Čechů byla zpopelněna a popel vysypán do Labe.

„V roce 1949 vznikl na místě popraviště památník. Ten chce nyní město zrekonstruovat a vybudovat z něj místo, které nebude pouze pietním územím, ale také mementem pro budoucí generace,“ uvedla mluvčí pardubické radnice Nataša Hradní.

Zachování silného odkazu má zajistit právě odstartovaná rekonstrukce významného místa. Město investuje do přestavby památníku přes 39 milionů korun, z nichž více než 21 milionů by měla pokrýt dotace Evropské unie a příspěvek státního rozpočtu, což budou Pardubice čerpat prostřednictvím ITI Hradecko-pardubické aglomerace.

Stavba je náročná, proto cena stoupla, říká primátor

A právě cena je jediným problémem záměru. Původně se mělo platit podstatně méně.

„Záměr je správný a zaplaťpánbůh za něj, ale nelíbí se mi, že rozpočet naskočil o několik milionů korun. Původní limit měl být dvacet milionů korun, ale nakonec je to 33 s daní,“ uvedl opoziční zastupitel za Pardubáky František Brendl loni v říjnu. Nakonec suma ještě jednou stoupla.

Podle primátora Pardubic Martina Charváta (ANO) se však zvýšení ceny dá smysluplně vysvětlit.

„Je to technologicky náročná stavba. Navíc je v podzemí, vybraná v architektonické soutěži. Jsme si vědomi, že to bude stát více, ale na druhou stranu jsme obdrželi více na dotacích, což je pozitivní. Myslím, že získáme důstojné místo, kde si můžeme připomínat hrůzy, které se tam staly,“ uvedl.

Rekonstrukce by podle něj měla trvat zhruba 15 měsíců, tedy do července příštího roku. „Dva roky si tedy budeme připomínat památku Čechů, kteří byli na tomto místě zavražděni, v provizorních podmínkách. V roce 2022, kdy uplyne 80 let od tragických událostí, už si ale osudy všech českých vlastenců připomeneme ve zrekonstruovaném památníku,“ řekl Charvát.

Památník bude přístupný celoročně

Na rozdíl od dnešní praxe bude památník celoročně přístupný, vstup na něj bude nově od ulice Průmyslová.

„Tam postavíme nové parkoviště. Dominantou národní kulturní památky zůstane stávající pomník, odstraněno bude nevyhovující zázemí památníku, oplocení a některé drobné architektonické prvky. Základem nové podoby území národní kulturní památky bude podzemní expozice, která vznikne v novém muzejním objektu podle návrhu architektů Žalského a Podráského ve spolupráci s historikem Vojtěchem Kynclem,“ sdělil náměstek primátora Jakub Rychtecký.

V prostoru Památníku Zámeček bude jinak zachován pietní charakter místa a vznikne nová expozice, která bude připomínat nejen tragické osudy těch, kteří se dokázali postavit zlu, ale také zlo samotné.

Ve spolupráci s chystaným projektem Československé obce legionářské na oživení Larischovy vily, v jejímž sklepení trávili vězni poslední hodiny před popravou a na níž město přispěje částkou 15 milionů korun, vznikne unikátní místo, které nemá podle Rychteckého v evropském kontextu obdoby.

„Na území národní kulturní památky vybudujeme nadčasově řešený památník s muzeem, který osloví nejen pamětníky a rodiny těch, kteří zde byli zavražděni, ale také další generace,“ doplnil náměstek s tím, že radnice chce pomocí projektu vrátit obsah slovům, jako je vlastenectví, hrdinství, svoboda.