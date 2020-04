Za popelnice i psy můžete ve stavu nouze platit později, zní z radnic

Například radnice ve Vysokém Mýtě bezprostředně po zavedení celostátních krizových opatření prodloužilo termíny splatnosti místních poplatků ze psů a za odpad.

„Lidé mohou platby odložit až do 31. října,“ řekla tisková mluvčí Vysokého Mýta Marie Lněničková.

Město navíc vyšlo vstříc opuštěným lidem, zejména starších ročníků, pro něž zřídilo telefonní linku 777 471 692, na které nabízí psychologickou pomoc. Linka je v provozu od pondělí do pátku od 8 do 14 hodin. Tu však zatím ještě nikdo nevyužil. Staří lidé si totiž navykli na dříve zveřejněné číslo vedoucí odboru sociálních věcí, která jim zajišťuje donášku nákupu a jídla.

„Při objednávkách jídla nebo zajišťování nákupů se mnou vedou i delší telefonáty. Zpočátku byli staří lidé nervóznější, nyní se zdá, že situaci přijali, jsou rádi, že jim společně s dobrovolníky zajistíme jídlo a nákup,“ řekla vedoucí odboru sociálních věcí Ludmila Abrahamová.

Propadlé doklady platí

V Pardubicích se ruší i prodej parkovacích karet do zón placeného stání. Ty stávající mají sice platnost do konce března, v této výjimečné situaci ale budou platit až do doby, kdy bude možno zakoupit karty nové.

Až na konec června město odsouvá splatnost poplatků za likvidaci odpadu, svoz bioodpadu a poplatku ze psů.

Lidé se navíc nemusí stresovat s propadlými doklady a chvátat na úřady, které navíc v době nouzového stavu omezují činnost.

Držitelé propadlých občanek a pasů mohou těmito doklady dál prokazovat svoji totožnost, jsou-li držiteli alespoň jednoho platného dokladu (včetně řidičského průkazu), prokazují se přednostně některým z nich. Podobně je tomu i u propadlých řidičských průkazů. Neplatí ani povinnost odevzdat neplatné řidičské oprávnění do 15 dnů po skončení jeho platnosti.

Ve Svitavách zase vedení města prodloužilo splatnost nájemného za březen a duben o tři měsíce nájemcům nebytových prostor, jejichž podnikání ovlivnila epidemie koronaviru.

„Po ukončení vládních opatření bude o případném snížení či prominutí nájemného jednáno individuálně na základě podané žádosti,“ řekl tiskový mluvčí města Jiří Johanides.

Zároveň zastupitelé Svitav schválili prodloužení termínů splatnosti poplatku ze psa do 30. června a poplatku za komunální odpad do 30. září. Platby za svoz komunálního odpadu a za psy posunuli zastupitelé také v Chrudimi. Lidé mohou oba poplatky zaplatit do 30. června.