Útulek pro zvířata na okraji Pardubic od domů oddělí pás zeleně

Trvalo to a byla to dřina. Po letech marného hledání vhodného místa pro zvířecí útulek nakonec radní Pardubic našli parcelu v Popkovicích.

U tamního lesíka by do roka a půl měl začít růst areál pro zaběhnutá zvířata. A aby náhodou zase projekt nezboural odpor místních, jako už mnohokrát, politici už dopředu slibují kompenzace. V tomto případě půjde o zeleň.

„Území, které plánujeme osázet, je pás louky o šířce třicet metrů, táhnoucí se podél zahrad rodinných domů na okraji Popkovic. Jeho rozloha je přibližně 5 500 metrů čtverečních, což odpovídá velikosti fotbalového hřiště,“ řekla náměstkyně primátora Jiřina Klčová.

Cílem projektu je podle zástupců radnice vytvořit přirozenou bariéru, která oddělí obytnou zástavbu od plánovaného útulku a zároveň nabídne prostor pro procházky, venčení psů a další aktivity v přírodě. „Výsadba izolační zeleně nejenže zlepší ovzduší, ale zároveň vytvoří přirozenou ochranu mezi obytnými a průmyslovými částmi města,“ uvedl primátor Pardubic Jan Nadrchal z hnutí ANO.

Projekt bude mít na starosti Nadace pro rozvoj města Pardubic. Pozemky pro výsadbu jsou právě v jejím vlastnictví. Peníze na výsadbu by měly dorazit z dotačního programu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR pro období 2021 až 2027. Dokončení projektu je plánováno do konce roku 2029, poté město převezme péči o novou zeleň.

„Bude vysazeno množství stromů a keřů. Z některých starých odrůd jabloní, třešní, hrušní a slivoní vznikne ovocný sad. K sadu povede nová cesta, na jejím konci bude lavička k posezení,“ řekla autorka projektu Jitka Šídlová.

Místo pro útulek se marně hledalo dlouhé roky

Určitá velkorysost politiků je v úpravě okolí útulku namístě. Už více než deset roků totiž putují zástupci magistrátu prstem po mapě a hledají, kam by útulek přestěhovali. Na svém nynějším místě ve Štrossově ulici zůstat nemůže, protože se tam plánuje rozšíření domova pro seniory. A v drtivé většině případů projekt padl právě kvůli obavám místních lidí z hluku a nepořádku.

„Místo pro útulek hledáme spoustu let. Vždycky jsme narazili na odpor občanů nebo firem. Nechci to zakřiknout, vypadá to, že bychom tam mohli stavět. Je to v lokalitě, kde jsou lesy, pole, louky, za občanskou zástavbou, dalo by se tam venčit, výběhy se dají situovat od města do lesa,“ řekla Klčová z ANO.

Podle ní problémy s přesunem útulku zatím dostavbu domova důchodců neblokuje. „Nyní se dělá projekt, pak budeme žádat o povolení. Myslím si, že by se mohlo začít stavět na začátku roku 2026. Domov seniorů zatím nebrzdíme,“ uvedla Klčová.

Projekt útulku má město hotový, jen pro jinou lokalitu. Zastupitelé rozhodli o tom, zda radnice může projektovou dokumentaci použít pro nově vybrané místo. „Projekt nyní pasujeme na nové místo, což není složité, a pak můžeme začít stavět. Cena bude odhadem kolem 70 milionů,“ dodala Klčová.

Zatím nejblíže byla výstavba nového útulku na západním okraji Starých Čívic, kde je prakticky nulová hustota osídlení. Ovšem plán radnice krachnul na až téměř komickém sporu o starý silážní žlab, který na pozemku je.

„Situace kolem útulku je už doopravdy neskutečná. Zdálo se, že se dohodneme se správcem konkurzní podstaty po bývalém JZD Svítkov a silážní jámy od něj odkoupíme. To by nám uvolnilo pozemek pro stavbu nového útulku pro ztracená zvířata. Nyní to ale vypadá bledě,“ komentoval situaci primátor Nadrchal ještě v době, kdy věřil, že by útulek v Čívicích mohl vzniknout.

Později však radní raději začali hledat jinde. O zapomenuté kusy betonu se totiž přihlásil údajný majitel a vše směřovalo k soudní při. „Ozval se nám totiž muž, který tvrdí, že ty jámy od správce v minulosti koupil a že jsou jeho. Nyní to vypadá na soudní spor o vlastnictví mezi oběma stranami. Mám obavy, aby to netrvalo dva tři roky, což je u nás docela běžné. Pak bychom se dostali do potíží, protože bychom potřebovali v roce 2025 začít stavět domov seniorů,“ dodal Nadrchal.