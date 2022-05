V Pardubicích se o Senát utkají stávající senátorka a primátor Charvát

Kandidáti jsou známi, kampaň může začít.

Drtivá většina hlavních politických stran už ví, kdo za ně bude kandidovat v září do Senátu. A zajímavá bude situace v Pardubicích i Ústí nad Orlicí. V krajském městě se totiž rýsuje souboj politických těžkých vah, v podhůří Orlických hor se zase bude bojovat o uvolněné křeslo Petra Šilara. Dlouholetý senátor původem z Horní Čermné totiž už nechce kandidovat.

„Řekl nám, že už se chce spíše věnovat svým koníčkům,“ uvedl Šilarův kolega z KDU-ČSL a radní města Pardubice Vít Ulrych.

Ovšem je klidně možné, že lidovci senátní obvod udrží. Bude za ně totiž kandidovat starosta Letohradu Petr Fiala, který patří v regionu mezi populární politiky. „V obvodu 46 Ústí nad Orlicí bude kandidovat starosta Letohradu Petr Fiala jako společný kandidát KDU-ČSL a politického hnutí Společně pro kraj,“ uvedl krajský tajemník lidovců František Jelínek.

Starosta, kterému může pomoci i to, že se jmenuje stejně jako premiér české vlády, navíc dostane podporu i od dalších partají. Například od ČSSD. „V Ústí nad Orlicí budeme podporovat starostu Letohradu Petra Fialu,“ uvedla krajská tajemnice sociální demokracie Michaela Skalická.

Šance Fialy násobí i ten fakt, že v regionu nemá silnou pozici hnutí ANO. I proto tam Babišova strana ani nestaví svého kandidáta. „Pro senátní obvod Ústí nad Orlicí kandidáta stavět nebudeme, o podpoře jiného kandidáta jsme nejednali, protože taková žádost od jiného kandidáta zatím nepřišla,“ uvedla krajská manažerka ANO Jiřina Klčová.

Výkonná rada ODS zatím kandidáty pro senátní volby neprojednávala a neschvalovala. Nominaci pro obvod Ústí nad Orlicí dostal Josef Kopecký, místostarosta České Třebové. SPD chce podle mluvčí krajské organizace Ivany Říhové Jarkovské postavit v obou volebních obvodech vlastní kandidáty, konkrétní jména zatím strana neschválila.

Další strany jsou zatím ve fázi rozhodování, zda kandidovat, nebo podpořit někoho jiného. „Zatím uvažujeme o vlastním kandidátovi do Ústí, vědět to budeme do měsíce,“ řekla krajská tajemnice STAN Jana Rosenbergerová.

Primátor Charvát cítí šanci

Zatím se zdá, že větší souboj se tak bude odehrávat v Pardubicích. Stávající senátorka Miluše Horská má sice silnou pozici, ale primátor Martin Charvát může vytěžit ze současné ekonomické krize a z toho, jak šéf strany Andrej Babiš torpéduje vládu a strany z koalice SPOLU.

„Mám za sebou osm let jako primátor Pardubic, je za mnou nějaká práce. Těžko by se mi nabídla vhodnější chvíle, kdy bych mohl vyzvat tak silnou soupeřku, jakou senátorka Horská určitě je,“ řekl Charvát, který čeká jen na formální schválení nominace.

„Aktuálně prošel schválením oblastního sněmu v Pardubicích i krajským sněmem a očekává se poslední schválení výborem hnutí ANO,“ dodala Klčová.

Horská pak bude vystupovat jako společný kandidát KDU-ČSL a politického hnutí Nestraníci. A zatím není jasné, jestli se bude moci opřít i o značku SPOLU. ODS se totiž stále nerozhodla, zda ji podpoří, nebo nasadí svého koně v podobě náměstka primátora Petra Kvaše. „Je stále v jednání, zda ODS bude stavět kandidáta samostatně, či za koalici SPOLU,“ uvedla regionální manažerka strany Kateřina Hašková.

TOP 09 čeká na verdikt ODS

Na výsledek debaty čeká i třetí strana z koalice, kterou je TOP 09. „Snahou je, aby strany koalice SPOLU stavěly vždy jen jednoho kandidáta v každém obvodu, aby si kandidáti vzájemně nekonkurovali. Pokud se taková dohoda v našem kraji nepodaří, podpoří TOP 09 přirozeně kandidáty ODS,“ uvedl krajský manažer TOP 09 Ondřej Müller.

Piráti vlastní kandidáty nevyberou. Podle vedoucího mediálního odboru Pirátů pro Pardubický kraj Martina Saifrta nejspíše podpoří zástupce jiného subjektu, někteří o to již požádali.

ČSSD pak v Pardubicích navrhla svého kandidáta Vladimíra Ningera, který působí jako ředitel pro zdravotní služby a je také členem představenstva společnosti Nemocnice Pardubického kraje.

V senátních volbách před šesti lety uspěla na Pardubicku už podruhé Miluše Horská, kterou nominovala KDU-ČSL a Nestraníci. V druhém kole porazila kandidáta ANO Jaroslava Menšíka. Na Orlickoústecku zvítězil Petr Šilar (KDU-ČSL) nad Janem Lipavským (ANO), v Senátu nyní končí druhé volební období.