Na úspory služeb města dohlédne pardubický radní Brendl, opozice protestuje

Ceny energií vyskočily minulý rok do závratných výšin. Pro město Pardubice to znamenalo, že letos zaplatí za plyn a elektřinu zhruba o 100 milionů více než v „normálních“ dobách.

A byť brutální cenovky ze závěru srpna 2022 už neplatí, jasné je, že budoucnost patří alternativním zdrojům energie. Tuto poučku si vzali za své i pardubičtí radní a zřídili divizi energetiky při Službách města.

Cílem jsou samozřejmě úspory. Aktuálně lidé z divize vytipovávají objekty, na které bude možné instalovat fotovoltaiku.

„Jedním cílem je příprava a následná výstavba zdrojů energie na majetku města Pardubice a příprava na komunitní energetiku. Druhým cílem je zavedení funkčního energetického managementu a příprava energeticky úsporných opatření. Účelem je alespoň částečná energetická soběstačnost města a postupné snižování množství nakupované energie, a tedy snížení provozních nákladů,“ řekl ČTK předseda představenstva Služeb Ondřej Hlaváč, jinak politik ze Společně pro Pardubice a velmi dobrý přítel radního Františka Brendla. I on ostatně bude v novém městském oddělení pracovat.

„Měl bych tam mít půlúvazek za nějakých 20 až 25 tisíc měsíčně, nechceme dělat nic tajně. Rozjíždíme divizi, bude práce více než dost. Zatím se neudělalo na městě téměř nic. Pořád se mluvilo o úsporách, ale výsledek je nula. Nesáhli jsme si na dotace, zaspali jsme, prostě nehrábnuto,“ uvedl Brendl.

Toho si na posledním jednání zastupitelstva vzali na paškál někteří opoziční zastupitelé. Nelíbilo se jim, že radní města bude brát za angažmá v městské společnosti peníze.

„Docela vás obdivuji, že si necháte za tu práci zaplatit. To chce odvahu,“ uvedl lídr ODS a bývalý náměstek primátora Jan Mazuch. „Když probíhalo na podzim koaliční vyjednávání, tak nám někteří vyčítali, že bojujeme o post pátého náměstka primátora, což navíc nebyla pravda. No a nyní se zdá, že se něco podobného vytvořilo pro někoho, na koho v říjnu nic nezbylo,“ narážel Vít Ulrych z KDU-ČSL na to, že Brendl jako výrazná tvář Společně pro Pardubice nakonec žádný placený post na radnici nezískal.

„Rozkrádat Služby města s kolegou rozhodně nejdeme.“

Ovšem Brendl, který si pozici náměstka primátorky vyzkoušel už v letech 2010 až 2014, takovou interpretaci odmítá. „Kolegové z koalice Spolu to pojali tak, že to jdeme s Ondrou Hlaváčem do Služeb rozkrást. Když jsem to slyšel asi už poosmé, tak jsme oba přišli na jejich klub a vše jsme jim vysvětlili. Pak jsem moc nechápal ty jejich výstřely proti mně, ale na druhou stranu, kdybych byl v opozici, tak to dělám asi stejně,“ uvedl Brendl.

Koalice si za zřízením nové divize stojí, a až čas ukáže, zda její zavedení mělo smysl. Pravda ale je, že právě nyní se alternativní zdroje dostávají do popředí zájmů všech firem i obcí. Může za to rozhodnutí vlády zpřístupňující možnosti komunitní energetiky.

Nově vzniklý institut aktivního zákazníka umožní, aby si každý mohl svou vyrobenou elektřinu sdílet v jiném předávacím místě, například z chaty do bytu, ale také z úřadu do školky nebo domova důchodců. Sdílet ji takto bude moci z jednoho místa až na deset předávacích míst, například v rámci širší rodiny, firmy s více provozy nebo právě úřadů v obci. Sdílet mezi sebou elektřinu mohou fyzické i právnické osoby, obce i neziskové organizace. Počet členů se bude počítat podle počtu předávacích míst.

„Tohle výrazně mění pravidla hry ve prospěch výroby elektřiny ze slunce. Máme plán do konce volebního období nainstalovat na střechy panely, které dokážou vyrobit až dvě megawatthodiny elektrické energie, a to není vůbec málo. Práce bude ale mnohem více. Zatím totiž nemáme nic, včetně takových prkotin, jakou jsou úsporné žárovky. Nemáme zelené střechy, nezadržujeme dešťovou vodu, nemáme energetický dispečink, prostě nic,“ dodal Brendl, jenž má firmu zaměřenou právě na toto odvětví.

„Rozjedeme to a pak jdeme pryč. Nechceme v těch funkcích s kolegou Hlaváčem zestárnout. Ale máme na to firmu, docela nás slušně živí, dává to logiku, abychom s tím městu pomohli. A přijde mi fér si za to vzít i odměnu, nechci to dělat pokoutně. Práce s tím bude více než na půl úvazku,“ dodal Brendl.

Pardubice jsou zatím na poli energetických úspor hodně nesmělé. V minulosti se zaváděl dispečink, který hlídá spotřebu vodu či elektřiny třeba ve školách, a Služby města postupně instalují úsporné žárovky na lampy veřejného osvětlení. Ovšem ani ty nejsou zdaleka všude.

„Do obnovy veřejného osvětlení každoročně zasahuje celá řada vlivů, z nichž nejvýznamnější je oblast financování. Na rozsah prováděných rekonstrukcí tedy bude mít vliv i dotační politika v této oblasti. Jako vhodnější se jeví vyměňovat svítidla postupně,“ uvedla mluvčí Služeb města Klára Sýkorová.