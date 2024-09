Kritika od Pirátů je jen předvolební kolorit, říká hejtman Netolický

Kraj má za sebou velké investice, ve dvou televizních debatách hejtman Martin Netolický nad soupeři vyčníval. Vinou mohutné kampaně 3PK před jeho tváří neutečete na ulici ani doma u počítače.

Výsledek Netolický tipovat nechce. „Nevím, strašně těžko se to odhaduje a hodnotí,“ řekl.

Před čtyřmi lety bylo téma kampaně jasné. Tvrdě jste vystupoval proti hnutí ANO. Nyní jste lídrovi ANO Dušanu Salfickému v televizní debatě dokonce napovídal. Co se změnilo?

Všechno je o lidech, zejména v případě politiky komunální a regionální. Pro mne je důležité, aby na úrovni kraje fungoval tým i na lidské úrovni. A politická značka je z mého pohledu vždy to druhé. Před čtyřmi lety tehdejší představitelé ANO v Pardubickém kraji slibovali příspěvky na dovolenou, na nákup elektrokol... a takových různých dávek, které bychom našli v programu, bylo hodně. V současné době takové návrhy nepřicházejí, je to mnohem rozumnější pohled na kraj. Prakticky z žádné strany se to naštěstí tentokrát neděje. To je základ pro to, abychom se nebavili o nesmyslech, ale o konkrétních záležitostech, které mají kraje na starosti. Pevně věřím, že se opět podaří, ať už bude kraj vést kdokoliv, sestavit dělný tým, že si ti lidé nepůjdou po krku. Proto se nebudu vymezovat vůbec vůči o nikomu.

Martin Netolický (3PK) Lídr kandidátky 3PK (SOCDEM, Společně pro kraj a Východočeši) absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity, v roce 2011 se stal krajským radním za ČSSD. Od roku 2012 je hejtmanem Pardubického kraje. V krajských volbách 2016 ČSSD skončila na druhém místě za ANO, ale povolební vyjednávání Netolickému zajistilo udržení křesla. V roce 2020, kdy byl druhý se svou koalicí 3PK, obešel vítěze voleb ANO podruhé. Kraj řídí společně s ODS a TOP 09, Koalicí pro Pardubický kraj a STAN. Od prosince 2021 je Netolický místopředsedou SOCDEM.

Ani vůči Pirátům? Ti tvrdí, že za dvanáct let kraj pod vaším vedením nemá dobré silnice, nemocnice jsou špatně řízené a tak dále...

Beru to jako nějaké ústřely, škoda, že jsme to neslyšeli během volebního období. Piráti jsou součástí zastupitelstva už čtyři roky, o rozpočtu a dalších záležitostech hlasovali spolu s námi. Beru to jako předvolební kolorit, nevnímám to nikterak osobně.

Piráti vás kritizují, že se silnice neopravují podle potřebnosti, ale podle rozmaru. A vy reagujete, že to není rozmar, že máte seznam potřebných silnic, podle kterého opravy zajišťujete. Je to tak?

Nejlepší je nepovídat si tom, ale ukázat (vytahuje papíry). Je to seznam akcí na 2025. Je tu celá řada silnic a můžeme se o nich bavit.

Proč není seznam veřejný?

Ve chvíli, kdy to zveřejníme, tak to bude zcela zavazující, a to nejde. Postup projektové přípravy se u jednotlivých akcí liší a my to děláme podle stavu připravenosti a potřebnosti. Potřebnost je na prvním místě. Tyto tabulky se mění několikrát ročně. Já a náměstek Michal Kortyš je podepíšeme, napíšeme si tam datum. Mění se to tedy tak, aby nám s tím SÚS (Správa a údržba silnic Pardubického kraje) nečarovala, tak jak to bylo v minulosti. Chceme mít jistotu, že se v tom nekouzlí.

Vy tedy říkáte, že se s tím v SÚS kouzlilo, když silničáře řídil Miroslav Němec? (Němec řídil SÚS 21 let, z funkce odešel loni, pozn. red.)

Já jsem nic takového neřekl. Řekl jsem, že se v minulosti kouzlilo. Teď děláme všechno pro to, aby se nekouzlilo, aby v tom byl systém.

Ale co přesně tím kouzlením v souvislosti s investicemi do silnic myslíte?

Samospráva před lety neměla přehled o prioritách a ty se z nikoliv našeho rozhodnutí měnily. Postoj SÚS byl: ‚Dejte nám peníze a dál se moc nestarejte.‘ To se změnilo. Nyní připravujeme priority s výhledem na tři roky dopředu.

Chrudimská nemocnice kvůli nedostatku lékařů musela v minulosti zavřít lůžkovou část interny, teď chybí jeden lékař na dět ském oddělení a opět jsou zde potíže. Zdravotníci mají pocit, že to politici neberou vážně.

Když chce někdo najít viníka, svede se to na politika. To je strašně jednoduchá věc. Veškeré signály bereme vážně. Jsem ale dalek slibovat, že zítra zajistím 16 lékařů na internu, na dětském. Protože v systému nejsou. Podívejte se do širšího okolí. Čáslavská nemocnice přestala brát pacienty z chrudimského okresu, Kutná Hora se dokonce zčásti přeměnila na LDN. Ze stejných důvodů. Bohužel tyto problémy jsou po celé zemi. Je třeba poděkovat všem lékařům a zdravotníkům, že se nám i přesto daří po celou dobu držet poměrně pestrou nabídku zdravotní péče. Jsem přesvědčen, že kdybychom v minulosti neprovedli fúzi nemocnic, tak dnes už o Chrudimské nemocnici mluvíme v minulém čase, stejně jako třeba o jiných. Právě fúze způsobila, že se podařilo ekonomicky a organizačně stabilizovat krajské zdravotnictví.

Zajímá mne, jaké jsou podle vás klady a zápory soukromé investice do turistického centra v Dolní Moravě. Část lidí kritizuje necitlivý zásah do tamní přírody.

Když se začalo s aktivitami před dvaceti lety, tak jsem v této pozici neseděl. Je zřejmé, že určité klady to přineslo. Je tam zvýšení turismu i ze strany polských návštěvníků. Je to oblíbená lokalita pro rodiny s dětmi. Na druhou stranu se z toho stala lokalita poměrně drahá. I běžné služby jsou tam poměrně drahé. Je otázka, zda stávající stav je, nebo není vyvážený. Vnímám připomínky starousedlíků, kteří pamatují období před boomem, každopádně je to soukromá investice.

Jaký je a byl váš vliv na rozhodování krajského úřadu při povolování investic v Dolní Moravě?

Můj vliv nebo vliv kolegů ve vztahu ke konkrétnímu rozhodnutí není a být ani nemůže. Na krajském úřadu pod jednou střechou existuje rozhodování samosprávy, jejíž jsem součástí, a přenesené státní správy, na kterou samospráva nemá přímý vliv. Vliv v rámci úřadu není možný, protože jsou to přísně odborné záležitosti, které posuzují konkrétní úředníci na základě i třeba znaleckých posudků, které jsou podkladem pro rozhodování.

Po parlamentních volbách v roce 2013 i 2017 jste velmi nahlas říkal, že ČSSD je vedena špatně. Od roku 2021 jste místopředsedou, můžete se SOCDEM něco dělat. Zdá se mi ale, že to vypouštíte.

Vypouštím to, říkám to na rovinu a řekl jsem to takto i předsedovi strany, protože v grémiu jsem především kvůli zastoupení regionů. Centrální politika mne příliš nebaví a neláká. Veškeré možnosti kandidovat do Poslanecké sněmovny jsem vždy odmítl. Pro mne je primární Pardubický kraj, práce je zde velice zajímavá a tvůrčí.