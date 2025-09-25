„Nehodlám své názory disidenta skrývat. Budu si chodit, v čem uznám za vhodné,“ řekl na tiskové konferenci Pavel Křivka. Tu svolal kvůli tomu, že se cítí nespravedlivě obžalovaný kvůli své procházce, na kterou vyrazil 2. dubna 2024.
Na pardubické třídě Míru ho tehdy vyfotil novinář Tomáš Vlach v černé mikině, která jasně propagovala ruskou invazi na Ukrajinu. Měla velké písmeno Z na prsou, ruskou vlajkou na rameni a nápis v azbuce „Za vítězství“.
V Číně se to prodává úplně běžně. Není to nic zakázaného, asi tam mají větší svobodu než my tady.