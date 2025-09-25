Za „Z“ na mikině půjde expolitik k soudu. Na lavici obžalovaných si ale nesednu, říká

Bývalý politik Pavel Křivka si takto vykračoval po třídě Míru v Pardubicích | foto: Tomáš Vlach

Milan Zlinský
  14:00
Bývalý pardubický politik Pavel Křivka musí za měsíc k soudu kvůli tomu, že se po městě loni procházel v mikině s ruským symbolem „Z“. Podle něj jde o bezpráví a pošlapání ústavy, která zaručuje svobodu projevu.

„Nehodlám své názory disidenta skrývat. Budu si chodit, v čem uznám za vhodné,“ řekl na tiskové konferenci Pavel Křivka. Tu svolal kvůli tomu, že se cítí nespravedlivě obžalovaný kvůli své procházce, na kterou vyrazil 2. dubna 2024.

Na pardubické třídě Míru ho tehdy vyfotil novinář Tomáš Vlach v černé mikině, která jasně propagovala ruskou invazi na Ukrajinu. Měla velké písmeno Z na prsou, ruskou vlajkou na rameni a nápis v azbuce „Za vítězství“.

V Číně se to prodává úplně běžně. Není to nic zakázaného, asi tam mají větší svobodu než my tady.

Pavel Křivka

