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Střelba na poliklinice v Pardubicích. Policie pátrá po uprchlém muži

Autor:
  10:40
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia

Na pardubické poliklinice se dnes dostali do konfliktu dva muži. Jeden z nich podle policie během střetu vystřelil zřejmě z plynové zbraně a následně utekl. Incident se obešel bez zranění, policie po podezřelém pátrá.

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Střelba na poliklinice v Pardubicích. Policie pátrá po uprchlém muži

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