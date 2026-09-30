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Střelba na poliklinice v Pardubicích. Policie pátrá po uprchlém muži
Igelitové ploty v lese zaskočily houbaře. To vrcholí příprava největší dálniční zakázky
Na první pohled vypadají jako podivné oplocenky, které překážejí houbařům. Ve skutečnosti jde o zábrany, které mají minimálně příštích pět až šest let zabránit obojživelníkům a plazům ve vstupu do...
Třinec je po otočce dál stoprocentní, slaví i Dynamo či Plzeň. Sparta znovu prohrála
Šest zápasů, šest tříbodových výher. Třinec zatím hokejovou extraligou prochází naprosto suverénně, a to platí i po úterním zápase s Kladnem, ačkoliv Oceláři už po osmi minutách prohrávali o dva...
Motorkáře zradila v zatáčce mokrá silnice, na místě zemřel. Policie hledá svědky
Tragicky skončila v pondělí odpoledne jízda mladého motocyklisty u Kerhartic na Orlickoústecku. Za deštivého počasí havaroval a přes veškerou snahu záchranářů svým zraněním na místě podlehl. Policie...
Zapojily se hokejové Pardubice do politiky? Klubu hrozí ztráta dotací
Pardubický hokejový klub HC Dynamo Pardubice by mohl přijít o část dotací na mládež. Jeho hokejisté, manažeři a zástupci se totiž objevili na předvolební akci nového politického hnutí Srdcem pro...
Majitel Třince: Ať se Dědek přestane soustředit na ovládnutí hokeje. A Slovan?
Chlapík je to svérázný, většinu času veselý, na jazyku neustále připravenou glosu i peprný výraz. Bez obalu vám řekne, co si myslí, proč tomu věří, co zažil a co čeká, že přijde. A vy Jánu Moderovi...
Střelba na poliklinice v Pardubicích. Policie pátrá po uprchlém muži
Na pardubické poliklinice se dnes dostali do konfliktu dva muži. Jeden z nich podle policie během střetu vystřelil zřejmě z plynové zbraně a následně utekl. Incident se obešel bez zranění, policie po...
Voliči vidí jen vrchol ledovce, říká lídr Našich Pardubic. Chce zrušit obvody
Už šestnáct let upozorňuje na sociálních sítích na nedostatky v ulicích Pardubic. Neúnavně. Třikrát po sobě se coby lídr uskupení Naše Pardubice dostal do zastupitelstva prvního městského obvodu....
Třinec je po otočce dál stoprocentní, slaví i Dynamo či Plzeň. Sparta znovu prohrála
Šest zápasů, šest tříbodových výher. Třinec zatím hokejovou extraligou prochází naprosto suverénně, a to platí i po úterním zápase s Kladnem, ačkoliv Oceláři už po osmi minutách prohrávali o dva...
Igelitové ploty v lese zaskočily houbaře. To vrcholí příprava největší dálniční zakázky
Na první pohled vypadají jako podivné oplocenky, které překážejí houbařům. Ve skutečnosti jde o zábrany, které mají minimálně příštích pět až šest let zabránit obojživelníkům a plazům ve vstupu do...
Další problém Dědkova hnutí. Kandidát použil v kampani maily pacientů
Nové politické hnutí miliardáře Petra Dědka Srdcem pro Pardubice má další problém, poté co využilo sportovní klub k agitaci. Předseda hnutí a čtyřka na kandidátce do voleb, praktický lékař pro...
Konec alibismu na pardubické radnici, říká lídr lidovců. Chce dopravu do přímé gesce
Před čtyřmi lety kandidovali lidovci v rámci koalice SPOLU. Do zastupitelstva Pardubic se tak dostal jediný zástupce KDU-ČSL. Letos to chtějí změnit. Kandidátku s názvem Noví lidovci a Nestraníci...
Velká pardubická 2026: Program, vstupenky, kvalifikace, historie
Velká pardubická se Slavia pojišťovnou je jednou z nejvýznamnějších sportovních a společenských událostí v Česku. Známý dostihový svátek se i v roce 2026 bude konat druhou říjnovou neděli (11....
Velká pardubická 2026: Startovní listina, vizitky, favorité, kurzy a kde sledovat
Nejslavnější dostih v Česku má před sebou 136. ročník. Kdo vyhraje Velkou pardubickou a na koho se vyplatí zaměřit při sázení? Napovědět mohou vizitky všech účastníků, zajímavosti i aktuální sázkové...
Město má obrovský potenciál, ale chybí mu větší ambice, míní jednička hnutí STAN
Před čtyřmi lety bylo hnutí STAN jednou z vládních stran. Po loňských volbách do Poslanecké sněmovny je třetí nejsilnější stranou v dolní komoře parlamentu a podobnou pozici mu přisuzují i celostátní...
Stránského stačí najít a je to gól. Rozjetý Smejkal o chemii pardubické superlajny
Mistr se vzepřel statistice i vývoji zápasu pátého kola extraligy a byť po dvou třetinách prohrával 1:2 z brněnského ledu odvezl všechny body. Pardubice hokejisty Komety porazily 5:3, když se...
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Pardubice
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Třinec stále neporažen. Pardubice ovládly šlágr s Kometou, poprvé slaví Vítkovice
Hokejová extraliga v neděli vstoupila do 5. kola. Pardubice zvítězily 5:3 ve šlágru proti Kometě Brno, v oslabení rozhodl Mandát. Kladno poprvé v sezoně nebodovalo, když doma podlehlo 1:4 Olomouci....
Mikyska má dva tituly z českého letního mistrovství, Charvátová vyrovnala rekord
Tomáš Mikyska obhájil na domácím letním šampionátu v biatlonu titul ve sprintu a vyhrál také stíhací závod. Titul z loňska zopakovala ve sprintu i Lucie Charvátová a celkově osmou zlatou medailí z...