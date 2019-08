Polička čeká na nové investory, vysoké napětí po letech konečně dorazilo

Dalo by se říct, že po dálnici D35 nebylo v posledních letech v Pardubickém kraji důležitější infrastrukturní stavby, než jakou bylo dovedení velmi vysokého napětí na Poličsko.

V oblasti, ve které po roce 1989 průmysl padl téměř na kolena, se situace začala rychle měnit na přelomu tisíciletí po příchodu zahraničních investorů. Polička začala posilovat. Dokonce tak rychle, že jí přestávala stačit kapacita elektrického vedení, které sem bylo od České Třebové dovedeno v polovině 50. let.



Energetici, vědomi si problému s nedostatkem volné elektrické energie, začali připravovat vysokonapěťové vedení z Hlinska už před dvanácti lety, aby za šest let měli hotovo.

Původní plány oddálilo jak posuzování vlivu stavby na životní prostředí a jednání s obyvateli obcí, kterým se nelíbily vysoké sloupy, tak i obtížné majetkoprávní vypořádání s majiteli 450 pozemků, přes které mělo osmadvacet kilometrů dlouhé vedení vést.

Příprava 400milionové investice zahrnující i novou rozvodnu v Poličce proto v lecčems připomínala komplikovanou výstavbu nové dálnice.

Až loni na jaře, kdy společnost ČEZ měla všechna potřebná razítka, se začalo se stavbou.

Díky příznivému počasí 65 dělníků dokázalo vztyčit skoro 200 sloupů a napnout stovky kilometrů drátů v rekordním čase. Od prvního výkopu do země po uvedení trasy pod napětí uplynul rok a půl, přitom standardní časová náročnost se u podobných staveb pohybuje kolem 36 měsíců.

„Tento projekt je i pro naši společnost ojedinělý. Cílem výstavby nového vedení 110 kV v lokalitě Hlinsko – Polička je odlehčení distribuční soustavě v okolí. Realizace této stavby umožní zajistit vyšší spolehlivost napájení nejen v samotné Poličce, ale i v celém regionu Poličsko a Hlinecko. Díky tomuto novému vedení se uvolní prostor pro připojování nových odběratelů a rozvoj celého regionu,“ řekl generální ředitel společnosti ČEZ Distribuce Martin Zmelík.

V rozvoj regionu po zprovoznění dvojitého vedení, které má na jedné větvi vysokého napětí až čtyřnásobně větší kapacitu, doufá i starosta Poličky Jaroslav Martinů.

Hrozilo, že energetici neuvolní kapacitu pro rodinné domy

„Měli jsme velký strach o proud pro rodinné domy a nové bytové domy. Za posledních 15 roků jsme v Poličce zasíťovali a prodali na 200 parcel a další připravujeme. Hrozilo, že potřebnou kapacitu pro nové domy ČEZ neuvolní. Proto se nebojím tuto stavbu v našem regionu nazvat stavbou století,“ prohlásil při slavnostním zprovoznění vedení starosta Poličky.



Nejvíce limitující byl nedostatek proudu pro firmy. Těm už energetici vyšší odběry nepovolovali.

Nedostatek proudu byl pro Poličku překážkou i v přípravě další etapy průmyslové zóny. Stávající průmyslová zóna je z 95 procent zaplněná, vedení radnice však má na stole studii na rozšíření průmyslové zóny.

„Bavíme se o třetí etapě, která je v souladu s územním plánem. My jsme už loni poptali techniky a projektanty, aby udělali předběžnou studii na rozšíření průmyslové zóny. Přestože nyní nemáme desítky milionů korun na vybudování zóny jen tak do foroty, chceme být pružní a v přípravě jít co nejdál, abychom mohli adekvátně reagovat na případného investora, který by kvůli nedostatku proudu nemohl do Poličky ještě před rokem přijít,“ dodal Jaroslav Martinů.

S dostatečnými dodávkami elektrické energie by měly brzy pominout i potíže, se kterými se dosud potýkal krytý plavecký bazén.

Problémy zmizí v bazénu, na koupališti i v Bystrém

Město má v plánu vybudovat u plaveckého bazénu novou trafostanici, která by na maximum utáhla vzduchotechniku a výkonná saunová kamna.

Výstavba vedení Před výstavbou velmi vysokého napětí z Hlinska do Poličky museli energetici věcným břemenem ošetřit 432 pozemků, na kterých stojí téměř 200 stožárů. Některé z pozemků musely být vyvlastněny. V závislosti na terénu mají některé z nich výšku až 40 metrů. Na jednu betonovou patku padlo zhruba 120 až 150 kubíků betonu. Betonáž zajišťovalo zhruba 1500 domíchávačů betonu.

„Problém máme také na koupališti, kde jsme dosud nemohli zvýšit hodnotu hlavního jističe z 20 na 50 A kvůli bufetu v chatě Balaton a dvěma skluzavkám, do kterých výkonná čerpadla ženou vodu. Na příští sezonu budeme ČEZ žádat o navýšení příkonu,“ zmínil záměr jednatel Technických a energetických služeb města Cobe Ivanovski.

Spolehlivějších dodávek elektrické energie se v těchto dnech dočkali i lidé v okolí Bystrého, kde měli energetici problém s podpětím, které se při zapnutí výkonnějšího spotřebiče projevovalo například pohasínající žárovkou.

Stavbou, která spolkla více než 9,1 tisíce m³ betonu, investice energetiků v regionu nekončí.

„Abychom zajistili požadovanou spolehlivost, budeme muset vybudovat vedení 110 kV z Poličky do Svitav,“ doplnil ředitel úseku Řízení distribučních aktiv společnosti ČEZ Distribuce Pavel Šolc.

Výstavba vedení z Poličky do Svitav je ve fázi projekční přípravy a v současné době probíhá majetkoprávní vyjednávání s vlastníky pozemků. Stavět by se mohlo začít do dvou let.