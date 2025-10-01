Čert s automatem láká v Poličce k referendu, opozice chce skoncovat s hazardem

V Poličce budou lidé během parlamentních voleb rozhodovat o hazardu ve městě. Podnik, který před půldruhým rokem rozpoutal debatu o budoucnosti heren a kasin, ale před nedávnem zkrachoval.
Když se před dvěma lety poličští zastupitelé dozvěděli, že na dohled od základní školy Na Lukách má začít fungovat nové kasino, způsobilo to poprask. Všechny partaje sice regulaci požadovaly, každá však trochu jinak a natruc nebyla schválena nakonec žádná.

Referendum k hazardu provází v Poličce kampaň.

Zatímco radniční koalice chtěla zakázat herny v okruhu do 150 metrů od škol a náměstí, opozice navrhovala úplný zákaz hazardu. Když došlo na hlasování, neprošel ani jeden z návrhů. Hazardní pat se podařilo vyřešit až na začátku loňského roku, kdy na návrh opozice nakonec prošla varianta místního referenda.

Původně radnice uvažovala o jeho konání souběžně s volbami do Evropského parlamentu, zastupitelé však termín kvůli vyšší účasti posunuli až na letošní volby.

„Hazard má devastující účinky na člověka. Příběhy zadlužených lidí závislých na hazardu jsou opravdu zdrcující. Podle odborníků se týká 2 až 3 procent lidí ve společnosti, což není úplně málo. Doba tvrdého hazardu už měla být dávno pryč. Města jako Litomyšl, Nové Město na Moravě, Bystřice nad Pernštejnem a další podobně velká města v našem regionu mají delší dobu hazard zakázaný,“ řekl Martin Klepárník, opoziční zastupitel za SNK Otvírání Poličky.

Zákaz? Město by přišlo o pět milionů, říká starosta

Paradoxně kasino, kvůli kterému debata o zákazu hazardu vznikla, už má půl roku zavřeno. „Nemám pocit, že to mezi lidmi nějakým způsobem rezonuje nebo že by to někoho trápilo. Je to dva roky, co se v Poličce provozoval hazard na čtyřech místech, dnes je to na dvou. Do kasina u nádraží, které tam funguje asi dvacet let, jsem neviděl jít nikdy žádného člověka, ale prý funguje,“ řekl starosta Poličky Jaroslav Martinů (ODS). Dodal, že nebyl pro totální zákaz. „Přijdeme o pět milionů korun od státu, což nejsou malé peníze. Je to zhruba jako každoroční schodek plaveckého bazénu,“ uvedl.

Otázka, na kterou budou voliči odpovídat

Požadujete, aby město Polička učinilo veškeré možné kroky v samostatné působnosti vedoucí k zákazu provozování hazardních her uvedených v § 3 odst. 2 písm. d), e), f) zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, a to na celém svém území?

Martin Klepárník si nemyslí, že by referendum nebylo po uzavření kasina u školy v Jilemnického ulici aktuální. „Již v roce 2022, kdy jsme kandidovali, byl jeden z našich bodů volebního programu zákaz tvrdého hazardu v Poličce. V současné době mají ve městě tři provozovatelé povoleno mít kasino nebo hernu. Že toho momentálně jeden z nich nevyužívá, neznamená, že zítra něco neotevře,“ dodal Klepárník, který s dalšími třemi zastupiteli rozjel před referendem informační kampaň k zákazu hazardu v Poličce.

Plakátovací plochy tak kromě kandidátů do voleb pokryl i čert, který se v objetí plamenů pod věží kostela sv. Jakuba oddává hře na výherním automatu.

„Myslím si, že vedení města konání referenda dostatečně nezpropagovalo. Jelikož jde o první místní referendum v historii Poličky, snažíme se o něm lidi informovat během kontaktní kampaně, kde nás většina lidí podporuje,“ dodal zastupitel ke stánku, na kterém dobrovolníci od září během čtvrtečních trhů informují zájemce o blížícím se referendu.

O hazardu může rozhodnout zhruba 1 700 lidí

Podmínky pro platnost a závaznost místního referenda, které se uskuteční společně s volbami, určuje zákon. Aby bylo hlasování platné, musí k němu dorazit alespoň 35 procent oprávněných voličů.

Další věcí je závaznost referenda pro rozhodování lidí v čele města. Ta bude naplněna, když se pro některou z daných dvou možností vyjádří nadpoloviční většina lidí, kteří dorazí hlasovat. Zároveň musí jít alespoň o 25 procent zapsaných osob oprávněných hlasovat. V případě Poličky by tak hazard za městské hradby mohlo vyhnat více než 1 700 voličů.

I když se voliči vysloví pro zákaz, neznamená to, že hned druhý den po volbách budou muset herny skončit.

Provozovatelé heren vědomi si referenda se náležitě připravili. Povolení k umístění herního prostoru, které se vydá nejdéle na dobu tří let, si prodloužili. V případě, že se lidé vysloví pro zákaz hazardu, výherní automaty v Poličce zhasnou v poslední provozovně až na začátku roku 2028.

